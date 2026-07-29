전기차·ESS·국방 분야로 LFP 적용 확대 OBBB·NDAA 등 中 규제 대응 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 엘앤에프가 미국 배터리 기술 기업 코어셸 테크놀로지와 리튬·인산·철(LFP) 양극재에 대한 중장기 공급계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 계약은 미국을 중심으로 배터리 소재의 원산지, 공급망 및 규제 요건이 지속적으로 강화되는 시장 환경 속에서 체결됐다.

코어셸은 미국 캘리포니아에 본사를 둔 배터리 기술 기업으로, 미국산 금속 실리콘을 활용한 차세대 배터리 플랫폼을 개발하고 있다. 글로벌 완성차 OEM을 대상으로 기술 검증 및 샘플 공급 활동을 진행해 왔으며 전기차, 전력망용 에너지 저장장치, 국방 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.

코어셸은 이번 계약을 통해 음극부터 양극까지 중국산 광물과 부품을 배제하고, 미국 내 생산과 규제 준수 기준을 충족하는 배터리 공급 체계를 구축하게 됐다. 특히 국방, 전기차, 전력망용 에너지 저장장치 등 주요 수요처에서 공급망 기준에 대응할 수 있는 대규모 생산 기반을 확보했다.

조나단 탄 코어셸 최고경영자(CEO)는 “이번 계약은 우리가 지향해 온 ‘비중국 공급망 기반의 배터리’ 전략을 실현하는 중요한 이정표”라며 “고객들이 요구하는 가장 높은 수준의 규제 준수 기준을 충족하는 배터리를 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련했다”고 밝혔다.

엘앤에프의 LFP 양극재는 이번 계약을 비롯해 기존 에너지저장장치(ESS) 중심의 적용을 넘어 모빌리티 및 국방 분야로 활용 범위를 확대하고 있다.

특히 최근 삼성SDI와의 계약을 통해 검증된 엘앤에프의 하나의 크고 아름다운 법안(OBBB) 대응 공급망에 더해 북미 방산 전략 산업에서 요구되는 미국 국방수권법(NDAA)의 엄격한 공급망 조달 기준까지 충족할 수 있는 규제 대응 경쟁력을 확보했다. 이를 통해 엘앤에프는 북미 고객이 요구하는 공급 안정성, 규제 대응력, 조달 준비성을 모두 갖춘 공급 체계를 구축했다.

류승헌 엘앤에프 최고재무책임자(CFO)는 “이번 북미 고객 확보는 엘앤에프의 LFP 사업이 안정적이고 지속적으로 확장 가능한 사업 기반을 갖추고 있음을 다시 한 번 보여주는 성과”라며 “울트라 하이니켈 니켈·코발트·망간(NCM)과 LFP를 아우르는 투트랙 전략을 바탕으로 프리미엄 전기차부터 보급형 시장까지 폭넓게 대응하고, 글로벌 고객이 요구하는 안정적이고 경쟁력 있는 비중국 공급망 구축에 기여해 나갈 것”이라고 밝혔다.