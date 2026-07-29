베트남 7개 도시·10개 CGV 극장서 상영

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 31일부터 8월 30일까지 한 달간 베트남 7개 도시 CGV에서 광고 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다. 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’을 알리고 현지에 프리미엄 브랜드 이미지를 구축한다는 구상이다.

이번 캠페인은 전기차 판매량이 급증하고 있는 베트남 시장에서 구매력과 트렌드 민감도가 높은 소비층이 CGV를 즐겨 찾는 다는 점을 활용해 기획됐다. 이를 통해 아이온의 기술 경쟁력과 브랜드 가치를 알리고, 프리미엄 브랜드 이미지를 강화한다는 계획이다.

캠페인 기간 동안 한국타이어의 주요 비즈니스 거점 호치민, 하노이, 다낭 등 베트남 7개 도시 내 10개 CGV 극장에서는 지난 4월 공개된 브랜드 필름 ‘포뮬러 E 리와인드’가 송출된다.

해당 영상은 한국타이어가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’을 모티브로 제작됐다. 레이싱의 성과에서 기술의 출발점으로 시선을 되돌리는 ‘리와인드’ 연출을 통해 아이온의 성능을 감각적으로 연출했다.

한국타이어는 지난 6월 베트남 호치민에서 열린 자동차 부품 및 애프터마켓 전시회 오토메카니카 2026에 참가하는 등 현지 소비자와의 접점을 확대하고 있다. 앞으로도 다양한 온·오프라인 마케팅 활동을 전개하며 아이온의 혁신 기술력을 선보이고, 글로벌 전기차 타이어 시장에서 프리미엄 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

한편, 한국타이어는 4개의 글로벌 지역본부와 30여 개의 해외지사, 8개의 생산시설, 5개의 R&D 센터를 통해 전세계 160여 개국에 타이어를 판매하고 있다. 이를 통해 총 매출의 85% 이상을 해외시장에서 달성하고 있다.