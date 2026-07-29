설비·산업용 로봇 확산…산업 현장 피지컬 AI 구현 AI 에이전트 관리 플랫폼 개발, 사무 현장 자율화 AI+OT+IT 전 계층 통합, 국내 유일 풀스택 기업

[헤럴드경제=고재우 기자] 포스코DX가 피지컬 AI, 에이전틱 AI를 두 축으로 한 ‘쌍끌이’ 전략에 박차를 가한다. 산업용 로봇 확산을 통해 현장에서 피지컬 AI를 구현하고, 사무 현장 자율화를 위한 AI 에이전트 플랫폼 개발에 착수한다. 이를 통해 인공지능(AI) 네이티브 컴퍼니로 도약하겠다는 복안이다.

29일 포스코DX는 서울 중구 소재 롯데호텔서울에서 간담회를 열고, AI 네이티브 컴퍼니 도약을 위한 청사진을 발표했다. 피지컬 AI, 에이전틱 AI 등이 두 가지 핵심축이다.

▶인텔리전트 팩토리 구현…산업 현장에 로봇 적용 추진= 우선 피지컬 AI 확산에 본격적으로 나선다. 사람-AI-현장 설비·로봇 등이 유기적으로 협업하는 ‘인텔리전트 팩토리’를 구현한다. 산업 현장에 피지컬 AI 기술을 융합해 대형 설비를 최적으로 제어하는 설비의 ‘로봇화’를 구현하는 게 핵심이다.

이를 통해 철강재를 이송하는 대형 크레인, 야드에 적재된 원료를 이송하는 리클레이머(Reclaimer), 선박 원료 하역기 등 수십 톤에 달하는 제철소 설비에 피지컬 AI를 적용하고, 작업자 안전 확보 및 생산성 제고를 도모한다.

이와 함께 고숙련 운전자가 보유한 암묵지를 피지컬 AI의 핵심 데이터로 변환해, 현장에서 AI가 사람과 협업하며 로봇과 설비를 운영하는 체계를 구축한다.

특히 포스코DX는 고강도·고위험 현장에 산업용 로봇 적용도 추진 중이다. 로봇 적용을 위한 컨설팅, 설계, 구축 및 운영에 이르는 로봇 자동화 서비스를 제공하고 있다. 포스코와 공동으로 이기종 로봇 운영을 위한 플랫폼을 확보해 최적의 로봇 운영도 지원 가능하다. 시뮬레이션을 기반으로 최적의 로봇시스템을 설계하고, 휴머노이드 등 이동형 로봇에 적용하는 시각·언어·행동(VLA) 모델 개발로 로봇 보행과 매니퓰레이션 고도화도 추진하고 있다.

실제로 포스코DX는 이날 제철소 아연도금 공정 용융로에서 발생하는 불순물 제거 작업 로봇, 냉연 공정의 밴드 커터(Band Cutter) 로봇, 65톤급 철강제품을 자동 이송하는 AGV 등 로봇이 수행하는 고강도·고위험 작업을 소개했다. 친환경 소재 및 차량 부품 생산공장을 대상으로 원료 샘플링, 물류자동화 작업 로봇화도 공유됐다.

▶사무 환경 자동화 플랫폼 개발…생산성 최소 30% 향상= 아울러 포스코DX는 사무·경영 환경 대상 에이전틱 AI 구현을 위한 플랫폼을 자체 개발했다. 해당 AI 에이전트는 인간 직원처럼 채용부터 평가, 육성, 승진·퇴직까지 생애주기를 통합 관리한다.

도메인에 특화된 ‘AI 직원’을 통해 사무·경영 업무 자율화를 추진한다는 전략이다. 세부적으로 인간과 AI 에이전트가 역할을 나눠 수행하던 기업 업무 흐름 분석 프로세스를 인공지능 전환(AX)컨설팅으로 설계한다. 이를 기반으로 에이전티는 맞춤형 에이전트를 생성하거나, 기존 에이전트를 재활용해 개발한다. 설계부터 개발까지 전 과정이 에이전티에서 이뤄져 신속한 AI 에이전트 구축이 가능하다.

이날 행사장에서는 재무·인사·노무·사업관리 등 업무에 AI 에이전트를 활용한 사례도 소개됐다. 매월 반복되는 ‘사전 결산 리스크 점검’ 업무의 경우, 에이전트가 전 계정 과목을 자동 스캔해 이상 계정과 누락 전표 등을 찾아내고, 리스크 리포트 작성까지 수행한다.

이에 따라 약 3시간 걸리던 업무 시간이 1분 내외로 단축됐다. 회계 결산 업무 전체로 AI 에이전트를 확대 적용할 경우 기존 대비 생산성이 최소 30% 높아질 것이란 게 회사측 설명이다.

포스코DX 관계자는 “현장 설비(OT)부터 경영시스템(IT)까지 전 계층의 통합 역량을 갖춘 국내 유일 풀스택 기업”이라며 “물리와 사무 영역에 대한 복합적인 역량과 이해를 기반으로 AX 기술을 융합해, 피지컬 AI, 에이전틱 AI 서비스를 가장 잘 구현하는 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.

한편, 포스코그룹은 ‘목표 지향적 AI 전환’ 전략을 수립하고, 사업·사무·가치 등을 중심으로 AX를 본격화하고 있다.