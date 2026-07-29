서울시 제13차 건축위원회

[헤럴드경제=김희량 기자] 글로벌 주상복합으로 탈바꿈 하는 성수동 삼표레미콘 부지를 비롯해 병무청역세권 장기전세주택을 통해 1233가구의 주택공급이 이뤄질 전망이다.

29일 서울시는 전날 열린 제13차 건축위원회에서 ▷성수동1가 683번지 복합용지 개발사업(삼표레미콘부지) ▷병무청역세권 장기전세주택 건립사업 ▷서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 통과시켰다고 밝혔다.

성수동1가 683번지 삼표레미콘 부지는 지상 81층 규모 주거동과 지상 53층 규모 업무복합동으로 재탄생할 예정이다. 공동주택 403세대와 오피스텔 61실, 호텔 130실과 글로벌 기업 유치를 위한 업무·상업·문화시설이 함께 조성되며 2027년 착공, 2032년 준공이 목표다.

시는 약 6081억원 규모 공공기여를 활용해 용비교 램프 및 성수대교 북단 직결램프를 설치하고 서울시 유니콘창업허브를 조성하는 등 미래산업 기반시설과 교통체계를 개선하기로 했다.

병무청역세권 일대는 공공임대주택 328세대를 포함해 총 1233세대 규모 주거단지로 조성된다. 지하 6층, 지상 42층 규모로 공동주택과 근린생활시설, 주민공동시설 등이 생기며 분양주택도 포함돼 있다.

서울창조산업허브의 경우 도시계획조례 개정에 따른 높이 기준 완화를 적용받아 건물 높이를 약15m까지 높일 수 있게 됐다. 지하 4층, 지상 3층 규모로 공연장과 전시실, 교육연구시설, 근린생활시설 등을 갖춘 남산 일대 창조산업 거점으로 조성되며 2027년 완공이 목표다.

명노준 서울시 주택실장은 “이번 심의 통과로 역세권 대규모 주택 공급과 함께 서울의 미래 성장동력을 확보하는 발판을 마련했다”며 “성수와 남산 일대를 시민, 국내외 기업 등을 위한 열린 미래형 거점으로 차질 없이 조성해 나가겠다”고 밝혔다.