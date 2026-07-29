“사적 사용으로 해석 매우 유감”

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 법인 카드를 부적절하게 사용했다는 언론 보도에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

홍 전 감독은 29일 ‘JTBC 법인카드 보도 관련 반박문’을 통해 “JTBC는 국가대표팀 감독 재임 당시 저의 자택이 위치한 분당구 내 식당에서 2년간 법인카드 약 1400만원을 사용했다는 내용을 보도했다”라며 “그러나 기사의 일부 내용이 사실과 달라 이와 관련해 설명하고자 한다”라고 밝혔다.

홍 전 감독은 반박문에서 “대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했다. 모든 사용 명세는 협회에 증빙, 정산됐다”라며 “재임 기간 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없다”고 주장했다.

앞서 JTBC는 28일 ‘홍 전 감독이 집 근처 분당구에서 법인카드 1408만원을 긁었다’라는 보도를 통해 홍 전 감독이 법인카드를 사적 용도로 사용했다는 의혹을 제기했다.

그러나 홍 전 감독은 이에 대해 “대표팀 외국인 코치들은 모두 분당구에 거주했다. 대표팀 코칭스태프는 회의와 업무를 위해 분당구 소재 공유오피스를 이용했고, 식사도 분당구 내에서 이뤄졌다”라고 설명했다.

그는 “축구 대표팀은 지난해 두 차례에 걸쳐 분당구 정자동에 위치한 호텔에서 소집됐다. 용인, 수원 등에서 치러진 2025 동아시안컵과 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 요르단전을 위해 해당 호텔을 선수단 숙소로 이용했다”라며 “분당구에서의 법인카드 사용은 개인적인 소비가 아니라, 외국인 코칭스태프의 거주 및 대표팀 소집·운영에 따른 업무상 지출이 집중된 결과”라고 주장했다.

홍 전 감독은 “자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽다”라며 “증빙자료는 청문회에서 소명할 수 있도록 준비할 예정”이라고 밝혔다.