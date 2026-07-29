최상위 다이아몬드 등급 신설 승급 기준 완화·등급별 혜택 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데호텔앤리조트가 무료 멤버십 프로그램 ‘롯데호텔 리워즈’를 전면 개편해 회원 혜택과 서비스를 확대한다고 29일 밝혔다.

롯데호텔 리워즈는 전 세계 40여개 호텔과 리조트, 골프장, 온라인몰에서 적립·사용하는 통합 멤버십이다. 리워즈 500만 시대를 위한 기반을 강화하기 위해 이번 개편을 결정했다.

우선 기존 4단계(클래식·실버·골드·플래티넘)였던 회원 등급을 5단계(멤버·실버·골드·플래티넘·다이아몬드)로 확대하고 최상위 등급인 ‘다이아몬드’를 신설했다.

승급 기준도 완화했다. 실버는 5박에서 2박, 골드는 25박에서 12박, 플래티넘은 50박에서 30박으로 조정해 이용 부담을 줄이면서도 지속적인 등급 상승 경험을 제공한다. 다이아몬드는 연간 60박 또는 11만 포인트를 달성한 고객에게 부여된다.

골드 회원에게는 조식 이용권이 새롭게 제공된다. 다이아몬드 회원은 식음업장 최대 15% 할인과 오후 3시 레이트 체크아웃, 객실 업그레이드, 웰컴 어메니티, 클럽라운지 등의 특전을 누릴 수 있다. 시그니엘 서울·부산에서도 동일한 식음 할인 기준을 적용한다.

오는 8월에는 롯데호텔 서울을 ‘더그랜드롯데 서울’로 새롭게 선보이며 차별화된 서비스를 선보인다. 더그랜드롯데 서울은 럭셔리 브랜드 ‘더그랜드롯데’의 첫 번째 호텔이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “이번 멤버십 개편은 고객이 여행의 시작부터 머무는 순간, 일상까지 다양한 혜택과 차별화된 서비스를 누릴 수 있도록 회원 제도를 고객 중심으로 고도화한 것”이라고 설명했다.