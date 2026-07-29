재직자 970명 평가…커리어 향상은 ‘최고’ 개인정보 유출 사태 직후 검색량 급증

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡 재직자들이 직장인 커뮤니티 블라인드에 남긴 회사 평가에서 경영진 항목이 가장 낮은 점수를 받은 것으로 나타났다.

29일 블라인드가 지난해 1월부터 올해 5월까지 쿠팡 재직자 970명의 평가를 분석한 결과, 조사 기간 월별 전체 평점은 5점 만점에 평균 3.13점으로 집계됐다.

재직자들의 세부 평가 5개 항목 가운데 경영진 평가가 평균 2.46점으로 가장 낮았다. 이어 사내 문화가 2.73점, 업무와 삶의 균형(워라밸)이 2.87점, 급여·복지가 2.91점으로 조사됐다. 커리어 향상은 평균 3.23점으로 5개 항목 가운데 가장 높았다.

경영진 평가는 조사 기간 내내 2점대에 머물렀다. 특히 개인정보 유출 사태 직후인 지난해 12월에는 2.08점까지 떨어졌다. 올해 1월에도 2.3~2.4점대 사이에 그쳤다.

블라인드 내 한국 직장인들의 쿠팡 검색량도 개인정보 유출 사태 이후 급증했다. 쿠팡 검색 횟수는 지난해 11월 1만7723회에서 12월 6만9299회로 약 3.9배로 늘었다. 같은 기간 검색 인원도 8956명에서 2만7767명으로 약 3.1배로 증가했다.

검색 횟수는 올해 1월 3만616회, 2월 1만3872회, 3월 9956회로 줄었고 4월과 5월에는 각각 9042회와 9095회를 기록하는 등 소강 국면을 보였다.

전체 쿠팡 재직자 수 대비 블라인드 MAU(월간활성이용자) 비율도 지난해 12월 72.2%로 조사 기간 중 가장 높았다. 재직자 활동률은 올해 1월 68.7%, 2월 64.8%, 3월 66.8%, 4월 63.0%, 5월 63.4%로 나타났다. 조사 기간 월별 비율 평균은 약 65.1%였다.

블라인드 측은 “개인정보 유출 사태 이후에도 경영진에 대한 직원들의 평가가 2점대 초중반에 머물렀다”며 “사고 이후 대응 과정이 경영진에 대한 재직자 인식에 영향을 미친 것”이라고 설명했다.