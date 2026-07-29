김승수 의원 “축구계 정상화 열망 외면한 책임 회피, 국민 기만 행위”

[헤럴드경제=양대근 기자] 오는 30일 개최 예정인 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회를 앞두고, 정몽규 전 축협 회장을 옹호했던 시도축구협회장들이 대거 불출석 사유서를 제출한 것으로 나타났다.

29일 김승수 국민의힘 의원(국회 문화체육관광위원회 소속, 대구 북구을)에 따르면 당초 채택된 청문회 증인 15명 및 참고인 13명 중 증인 2명과 참고인 9명 등 총 11명이 불출석 사유서를 제출했다.

지난 16일 “박지성, 이영표가 뭘 알겠냐”는 발언으로 축구 팬들의 거센 비판을 받았던 서강일 전북축구협회장은 김 의원의 확인 결과 단순 ‘병원 진료’를 이유로 불출석을 통보했다.

또한 정 회장을 두둔하는 발언으로 도마에 올랐던 백현식 부산축구협회장은 ‘유기동물 200마리 돌보기 봉사활동’을, 박성완 충남축구협회장은 ‘촉박한 청문회 출석 요구로 인한 개인 일정 조절 불가’를 이유로 불참 사유서를 제출하는 등 국민을 우롱하는 핑계로 청문회 출석을 거부했다.

이에 김 의원은 “불공정하고 불법적인 홍명보 감독 선임과정의 문제점과 대한축구협회의 파벌주의 혁파 등 대대적인 쇄신을 위해 마련된 이번 국회 청문회에서 핵심 관계자들이 황당한 사유로 출석을 회피하는 것은 매우 부적절하다”고 꼬집었다.

아울러 “대한축구협회의 총체적 부실과 파행을 바로잡고 한국 축구의 혁신을 염원하는 국민과 축구 팬들의 목소리가 그 어느 때보다 높은 상황”이라며 “그럼에도 서강일 전북축구협회장, 백현식 부산축구협회장, 박성완 충남축구협회장 및 핵심 관계자들이 무책임한 사유로 불출석을 통보해 온 것은 국회와 국민을 기만하는 행위다. 이번 청문회에 무성의한 사유로 불출석한 증인⋅참고인에 대해서는 국정감사 등을 통해서 끝까지 그 책임을 묻겠다”고 지적했다.

한편 이번 청문회는 클린스만·홍명보 대한민국 국가대표팀 전 감독 선임 과정에서의 절차적 공정성 논란. 대한축구협회 징계자 기습 사면 논란 및 협회의 밀실 운영, 부실 행정 의혹 등을 규명하고 한국 축구의 정상화 방안을 마련하기 위해 개최된다.