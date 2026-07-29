올해 50대 배치·12월까지 내년 물량 공급 상품성·현장 선호도 인정…대체 차종 선정

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 경찰청 다목적 순찰차 공급 사업에 처음 진출하며 공공부문 차량 시장 확대에 나선다고 29일 밝혔다.

르노코리아는 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 4WD 모델이 경찰청 다목적 순찰차 공급 사업에 선정돼 2025년 물량 50대와 2026년 물량 60대 등 총 110대를 공급한다.

이번 사업은 경찰청이 다목적 순찰차량의 성능을 높이고 차종을 다양화하기 위해 추진한 것으로, 연간 약 120대 규모의 2000㏄ 이상 다목적 순찰차 시장에 르노코리아가 처음 진입하게 됐다.

그랑 콜레오스는 경찰청의 현장 선호도 조사와 상품성 평가에서 높은 점수를 받아 2025년 다목적 순찰차 시범사업의 대체 차종으로 선정됐다. 편의·안전 사양과 주행 성능 등 순찰 환경에 적합한 상품 경쟁력이 높은 평가를 받았다는 설명이다.

이번에 공급되는 차량은 모두 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 4WD 모델이다. 보그워너의 6세대 사륜구동 시스템과 인텔리전트 4WD 시스템을 적용해 도로와 기상 상황에 따라 안정적인 주행 성능을 제공한다. 에코, 컴포트, 스포츠, AI, 스노우, 오프로드 등 6가지 주행 모드와 첨단운전자보조시스템(ADAS)도 탑재해 다양한 순찰 환경에 대응할 수 있도록 했다.

또 고강성 차체 설계와 신차안전도평가(KNCAP) 1등급 안전성을 확보했으며, 최대 31개의 첨단운전자보조시스템과 음성인식, 실시간 TMAP 내비게이션 등 최신 인포테인먼트 기능도 갖췄다.

2025년 공급 물량인 50대는 경찰 특장 작업과 최종 검수를 마친 뒤 전국 일선 경찰서에 배치됐다. 르노코리아는 추가로 확보한 2026년 공급 물량 60대도 올해 12월까지 순차적으로 공급을 완료할 계획이다.

한편, 르노코리아는 지난달 서울 코엑스에서 열린 아시아 최대 기술·스타트업 행사 ‘넥스트라이즈 2026’에 대규모 기업 부스를 마련하고 미래 모빌리티 혁신 전략을 공개하는 등 고객 접점을 넓히기 위해 적극 나서고 있다.