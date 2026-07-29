13년 연속 수출 1위 브랜드 ‘듀오락’ R&D 및 김포 생산시설 견학 BPOM 등록 6종 균주 및 ‘듀얼코팅’ 기술로 동남아 시장점유율 1위 러시아 혹한부터 동남아 무더위까지 공략…전 세계 55개국 수출 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 13년 연속 국내 프로바이오틱스 수출 1위를 기록한 쎌바이오텍이 동남아시아 주요 의료진 및 파트너사를 초청해 연구개발(R&D) 역량을 입증하고 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.

29일 쎌바이오텍은 인도네시아와 싱가포르의 키닥터(Key Doctor) 및 파트너사 관계자 64명을 김포 본사로 초청해 연구소와 생산시설을 선보이는 초청 행사를 개최했다고 밝혔다. 참석자들은 최첨단 생산 인프라와 품질관리 시스템을 둘러보고 현지 시장 확대를 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

쎌바이오텍은 지난 13년간 국내 프로바이오틱스 누적 전체 수출액(5385억원) 중 약 50%에 달하는 2688억원을 달성해 13년 연속 수출 1위 자리를 고수하고 있다. 현재 덴마크, 튀르키예, 러시아, 멕시코 등 전 세계 55개국에 자체 유산균 브랜드 ‘듀오락(DUOLAC)’을 수출 중이다.

특히 초청 대상국인 인도네시아와 싱가포르는 쎌바이오텍의 핵심 해외 거점이다. 쎌바이오텍은 2001년 인도네시아 진출 후 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 2015년 싱가포르에 듀오락을 론칭해 전문의약품(ETC) 시장 1위를 달성했다.

진입 장벽이 높은 인도네시아 식약청(BPOM)에 등록된 전 세계 103종의 프로바이오틱스 균주 중 6종(CBT-LR5·CBT-LA1·CBT-LP3·CBT-BG7·CBT-BF3·CBT-ST3)이 쎌바이오텍의 CBT 유산균일 정도로 독자적인 기술력을 인정받고 있다.

이 같은 경쟁력의 바탕에는 독자 개발한 ‘듀얼코팅(Dual Coating)’ 기술이 있다. 유산균을 단백질과 다당류로 이중 보호해 장 속 생존력을 비코팅 대비 최대 221배 높였다. 아울러 40도씨의 고온에서도 높은 생존력을 유지해 동남아시아의 무더위부터 러시아의 혹한까지 다양한 기후 환경에서 우수한 품질을 유지한다.

유산균 제품의 해외 유통이 의사 및 약사 중심으로 이루어지는 글로벌 시장 특성을 고려할 때, 현지 의료 전문가를 대상으로 독자적인 균주 기술력과 수율 검증 인프라를 직접 입증하는 것은 K-바이오헬스 브랜드의 신뢰도를 대폭 높이는 전략적 분수령이 될 것으로 보인다.

인도네시아의 키닥터 스티븐(Dr. Steven)은 “쎌바이오텍은 인도네시아에 유산균의 가치를 가장 먼저 알리고 의료진의 신뢰를 쌓아온 선도 기업”이라고 평가했다. 쎌바이오텍 관계자는 “글로벌 의료진과의 교류를 지속 확대해 해외 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 강조했다.