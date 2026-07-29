지역사회 발전과 구민 화합에 기여한 숨은 공로자 격려…5개 분야 모범구민 표창 수여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 28일 구청 5층 강당에서 ‘2026년 상반기 모범구민 표창 수여식’을 개최했다.

구는 지역사회 발전과 구정에 기여한 숨은 공로자를 발굴·격려하기 위해 매년 상·하반기 두 차례 모범구민을 선정해 표창을 수여하고 있다.

이번 상반기 표창은 각 분야에서 지역사회 발전에 기여한 모범구민 62명을 대상으로 진행됐다.

수상자는 ▷모범 통·반장 및 직능단체 ▷교육 및 문화 ▷청소 및 환경 ▷지역사회 발전 ▷재난안전 등 5개 분야에서 타의 모범이 된 구민들로, 각 동의 추천과 공적심사위원회 심의를 거쳐 선정됐다.

이날 수여식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 16개 동에서 추천된 수상자들이 참석, 장 구청장은 분야별 수상자에게 직접 표창장을 수여하고 그동안의 헌신과 봉사에 감사의 뜻을 전했다.

장인홍 구로구청장은 “보이지 않는 곳에서 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 주신 모든 수상자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 구민 한 분 한 분의 따뜻한 나눔과 봉사가 더 살기 좋은 구로를 만드는 원동력이 될 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.