8월 5일까지 종돌이 이미지, 종로TV 구독 인증 캡쳐화면 제출...8월 10일 당첨자 발표, 추첨 통해 210명에게 치킨 및 음료 쿠폰 증정 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 유찬종)는 민선 9기 출범에 맞춰 대표 캐릭터 ‘종돌이’를 주제로 한 유튜브 종로TV 시청자 이벤트를 8월 5일까지 진행한다.

이번 이벤트 ‘종돌이를 찾습니다’는 종로구 대표 캐릭터를 알리고 공식 유튜브 채널인 종로TV 활성화를 위해 마련했다.

이벤트 참여는 종로에 관심 있는 누구나 구글폼으로 자신이 직접 촬영하거나 손수 그린 종돌이 이미지 및 종로TV 구독 인증 캡쳐화면을 제출하면 된다.

구는 참여 기준을 충족한 응모자를 대상으로 추첨을 진행해 1등 10명에게는 치킨 교환권을, 2등 200명에게는 음료 쿠폰을 각각 증정할 계획이다. 당첨자는 8월 10일 종로TV 채널 공지를 통해 발표하며, 경품은 11일 발송한다.

종로구는 유튜브 종로TV에서 한주의 종로 소식을 담은 ‘종로위클리’, 지역 명소와 프로그램을 홍보하는 ‘와이리종로’ 등 콘텐츠로 주요 사업과 행사, 실생활에 유용한 각종 정보를 전달하고 있다. 유튜브 외에도 당근, 블로그, 인스타그램, 카카오톡 등을 통해 맞춤형 구정 홍보에 매진한다.

유찬종 구청장은 “유튜브 종로TV가 구민과 더 가까이 소통하는 창구로 자리 잡길 바란다”고 밝혔다.