7월 29일~8월 12일, 전문 분야 15명·일반 분야 5명

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 민경선)가 7월 29일부터 8월 12일까지 ‘제8기 시민감사관’을 공개 모집한다.

시민감사관은 시민생활 불편·불만사항, 공무원 관련 비위, 위법·부당한 행정행위 등을 제보하고, 불합리한 제도의 개선과 시정 발전을 위해 필요한 사항을 건의하는 역할을 맡는다.

또 구청과 직속기관, 사업소를 비롯해 고양시 산하 공공기관 등을 대상으로 실시하는 종합감사와 특정감사에 참여하며, 분야별 전문 지식과 시민의 시각을 바탕으로 의견을 제시한다.

고양시 시민감사관 제도는 감사행정의 투명성을 높이고 시민의 시정 참여를 확대하기 위해 ｢고양시 시민감사관 운영 조례｣에 따라 운영되고 있으며, 현재 제7기 시민감사관 20명이 활동하고 있다.

제8기 시민감사관 모집인원은 시설, 도시계획, 환경, 보건, 세무, 회계, 사회복지, 정보통신 등 전문 분야 15명과 일반분야 5명 이렇게 총 20명이다. 임기는 올해 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지, 총 2년이다.

지원 자격은 공고일 기준 고양시에 2년 이상 주민등록이 돼 있고 조례에서 정한 자격요건 중 하나에 해당하는 사람이다. 다만, 전문 분야 시민감사관은 고양시에 소재한 사업장에 근무하는 경우 주민등록 주소지 제한을 받지 않는다.

자격 요건은 ▷시설·도시계획·환경·보건·세무·회계·사회복지·정보통신 등 모집 분야의 석사학위 이상을 취득하고 해당 분야에 근무하고 있는 사람 ▷기술사 및 해당 전문 분야 자격증을 소지하고 경험이 풍부한 사람 ▷회계사·세무사로 현직에 근무하고 있는 사람 △부패 척결에 대한 사명감과 신고정신이 높은 사람 ▷지역사회 발전에 대한 사명감이 있고 청렴성에 흠결이 없는 사람 △시정에 대한 개혁 의지 있는 사람이다.

참여하길 원하는 시민은 고양시청 누리집 공고 게시판의 ‘제8기 고양시 시민감사관 공개모집 공고’에서 지원서 등 서식을 내려받아 작성한 후 제출하면 된다.

임경호 고양특례시 감사관은 “시민감사관은 시민의 다양한 경험과 지식을 감사행정에 반영하고 불합리한 제도를 개선하는 데 중요한 역할을 한다”며 “청렴하고 신뢰받는 고양시정을 함께 만들어갈 시민 여러분이 많은 관심을 갖고 참여하길 기대한다”고 말했다.