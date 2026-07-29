지난해 서울시 통합심의 이어 자치구 인가 절차 완료… 총 8개동 620세대로 확대 소형 평형 확대로 원주민 재정착률 제고… 복지관·도서관 등 공공기반시설 포함 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 30일 수색동 16-2번지 일대 ‘수색8재정비촉진구역 주택재개발정비사업’의 사업시행계획 변경을 인가하고 이를 고시할 예정이라고 밝혔다.

이번 사업시행계획 변경은 지난해 12월 서울시 정비사업 통합심의를 거쳐 확정된 계획을 바탕으로 추진됐다. 올 하반기 착공을 앞두고 소형 평형을 추가 확보해 고령 조합원과 무허가 건물 소유자의 주거비 부담을 완화하고 원주민 재정착률을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이에 따라 수색8구역(면적 2만9884㎡)은 당초 7개 동 578세대(지하 2층~지상 22층)에서 8개 동 620세대(지하 3층~지상 29층) 규모로 확대 조성된다. 수색8구역은 수색역과 디지털미디어시티(DMC)역이 인접해 대중교통 이용이 용이하며, 인근 봉산의 지형을 반영한 설계를 적용해 친환경 주거 단지로 조성될 예정이다.

특히 이 구역은 수색·증산재정비촉진계획에 따라 공공문화체육시설인 ‘은평종합사회복지관’과 ‘미래형 공공도서관’ 조성계획을 포함하고 있어, 입주민과 인근 주민을 위한 지역사회 복지 및 문화·교육 거점 공간 역할을 할 것으로 예상된다.

구는 올해 하반기 착공이 순조롭게 이루어지도록 필요한 행정절차를 적극 지원할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “수색8구역은 주거 환경 개선과 함께 복지관, 도서관 등 공공기반시설이 어우러진 주거 단지로 조성될 것”이라며 “수색·증산 뉴타운 사업을 차질 없이 추진하고 주민들의 주거 복지를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.