용왕산 조망 여건 활용해 월드컵대교로 불꽃 연출 확대… 8월부터 정기 운영 8월 1일·20일 오후 8시 25분부터 펼쳐지는 한강 불꽃쇼

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 8월부터 용왕산 스카이워크에서 한강유람선 불꽃크루즈를 조망할 수 있는 프로그램을 정식 운영, 한강 야간 관광의 새로운 볼거리를 선보인다고 밝혔다.

지난 4월 개장한 ‘용왕산 스카이워크’는 도심 경관과 한강을 아우르는 뛰어난 조망으로 낮에는 탁 트인 전경을, 밤에는 화려한 야경을 선사하며 지역 주민은 물론 외국인 관광객까지 찾는 양천구의 대표적인 전망 명소로 자리 잡았다.

구는 이러한 입지적 장점을 새로운 관광 콘텐츠로 활용하기 위해 지난 6월 서울시 미래한강본부에 불꽃 프로그램 운영 협조와 연출 위치 조정을 정식 건의했다. 이에 기존 여의도와 난지에 국한됐던 불꽃 연출 지점이 월드컵대교 인근 안양천 합수부까지 확대됐으며, 지난 7월 2일과 8일 두 차례 시범운영을 실시했다. 저녁 시간에도 많은 주민들이 스카이워크를 찾아 한강 야경과 불꽃이 어우러진 풍경을 감상하며 큰 호응을 보였다.

이러한 시범운영을 바탕으로 오는 8월부터 정식 운영에 나선다. 8월 1일과 20일 저녁 8시 25분부터 용왕산 스카이워크에서 불꽃크루즈를 조망할 수 있으며, 9월 이후 운영 일정은 매월 20일 양천구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이와 함께 구는 용왕산 스카이워크와 인근 ‘신목동역 수변활력거점’을 연계한 관광 활성화에도 속도를 낸다는 방침이다. 신목동역 3번 출구 인근의 기존 바이크라운지를 새롭게 단장해 조성 중인 수변활력거점은 연면적 380㎡ 규모의 수변 전망카페와 카누·카약 등 수상레저시설을 갖춘 복합 수변 여가공간으로, 오는 11월 준공을 목표로 공사가 진행되고 있다.

구는 향후 용왕산 스카이워크에서 신목동역 수변활력거점까지 이어지는 산책로와 관광 동선을 정비해 전망·휴식·수상레저를 함께 즐길 수 있는 체류형 관광 기반을 마련하고, 한강과 안양천을 잇는 서남권 대표 관광벨트로 육성해 나갈 계획이다.

이기재 양천구청장은 “용왕산 스카이워크의 우수한 조망 여건을 활용해 한강의 새로운 야간 관광 콘텐츠를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 용왕산 스카이워크와 신목동역 수변활력거점을 연계한 특색 있는 관광자원을 구축해 더 많은 주민과 관광객이 찾는 매력적인 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.