입주기업 ㈜위시빌더, 에이아이도어즈 2개사 기후테크, 스마트 출입관리 분야 경쟁력 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱) 청년창업센터 입주기업 2개사가 핵심기술 특허 등록을 완료했다.

구는 청년창업센터 입주기업 ㈜위시빌더와 에이아이도어즈가 자사 보유 기술을 특허 등록했다고 밝혔다.

이번 성과는 청년창업센터의 공간 지원과 성장지원 프로그램이 입주기업의 기술개발과 지식재산 확보로 이어진 결과로 풀이된다.

도봉구 청년창업센터는 2026년 6월 기준 누적 입주기업 36개사, 누적 매출 72억 원, 투자유치 10억 원 등 성과를 거두며 지역 창업생태계의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다.

센터에서는 입주기업 사무공간과 함께 창업교육, 전문가 멘토링, 투자역량 강화, 네트워킹, 사업화 지원 등 성장단계별 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.

지난 7월 7일 ㈜위시빌더(대표 김효진)는 정수제 기술 특허(등록번호 제10-2989646호)를 등록했다. 이 특허는 물·자원·탄소 문제 해결을 위한 기술을 지식재산권으로 확보한 사례다.

김효진 위시빌더 대표는 “이번 특허 등록은 위시빌더가 지속적으로 연구 개발해 온 기술력이 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과.”라며, “앞으로도 물·자원·탄소 문제를 해결하는 혁신기술을 지속적으로 개발해 국내를 넘어 글로벌 시장에서 사회적 가치를 창출하는 기후테크 기업으로 성장하겠다.”라고 포부를 밝혔다.

에이아이도어즈(대표 정준수)는 지난 4월 20일 ‘자동문 개폐 제어 장치 및 방법’ 특허(등록번호 제10-2956594호)를 등록했다. 해당 특허는 자동문의 개폐 제어 장치와 그 제어 방법에 관한 것으로, 스마트 출입관리 분야에서의 사업화 기반을 강화할 것으로 기대된다.

정준수 에이아이도어즈 대표는 “이번 특허 등록은 자동문 제어기술의 독창성과 기술 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 스마트 출입제어 기술을 지속적으로 고도화해 사용자 편의성과 안전성을 높이고 국내외 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

김동욱 도봉구청장은 “입주기업의 특허 등록은 기업의 기술 경쟁력뿐 아니라 도봉구 청년창업센터의 창업지원 체계가 실질적인 성과로 이어지고 있음을 보여주는 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 우수한 기술력을 가진 청년 창업기업이 도봉구에서 창업하고 성장하며 정착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다“고 전했다.