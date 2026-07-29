한-브라질 ‘핵심전략광물에 관한 공동성명’ 체결

[헤럴드경제=서영상 기자] 브라질을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 이번 순방을 계기로 브라질과 희토류를 비롯한 핵심전략광물 공급망 협력을 제도화하기로 했다.

강유정 청와대 수석대변인은 28일(현지시간) 서면 브리핑을 통해 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 대한민국 산업통상부와 브라질 광업에너지부가 ‘핵심전략광물에 관한 공동성명’을 체결했다고 밝혔다.

이번 공동성명의 가장 큰 의의는 희토류를 포함한 핵심광물의 회복력 있고 다변화된 공급망을 구축하고, 현지 가공과 부가가치 창출을 통한 공동 번영을 강조한 데 있다.

양국은 핵심·전략광물이 에너지 전환과 디지털 전환, 첨단기술 산업, 지속가능한 경제발전에 핵심적인 역할을 수행한다는 데 공감하고 협력을 확대하기로 했다.

전기차와 배터리, 반도체, 인공지능(AI) 등 미래 산업 경쟁력이 핵심광물의 안정적인 확보에 좌우되는 만큼 공급망 협력을 양국 전략적 동반자 관계의 주요 축으로 삼겠다는 취지다.

특히 광물 개발 과정에서 각국의 국가 주권과 정책적 자율성을 존중한다는 원칙도 공동성명에 담겼다.

강 수석대변인은 “브라질의 자원 주권과 산업정책 자율성을 인정하면서 양국이 호혜적으로 협력하겠다는 취지”라고 설명했다.

이번 방문에서는 핵심전략광물 공동성명을 비롯해 산업기술과 에너지, 우주, 교육, 체육, 영화, 사이버보안 등 8개 분야의 협력문서가 채택됐다. 양국 정상은 협력문서의 실질적인 이행을 주문하고, 브라질 부통령과 한국 청와대 정책실장이 분야별 후속 조율 방안을 마련하도록 했다.