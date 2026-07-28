“빈집 재활용 활성화 국비 지원 늘려야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 올해 기준 전국 빈집이 14만호를 넘어선 것으로 나타났다. 10곳 중 7곳은 남부지역인 가운데 빈집 재활용 활성화를 위한 국비 지원을 늘려야 한다는 주장도 나온다.

28일 김종양 국민의힘 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2026년 기준 전국 빈집은 총 14만971호로 집계됐다. 이는 2025년(13만4009호) 대비 6962호(5.2%)가 증가한 수준이다.

전국 빈집 가운데 농어촌 지역 빈집은 8만3169호로 전체의 59.0%를 차지했다. 도시 지역 빈집은 5만7802호(41.0%)다. 특히 농어촌 빈집의 71.1%에 해당하는 5만9098호가 전남(1만5930호), 경북(1만5394호), 전북(1만4891호), 경남(1만2883호) 등 남부 4개 도 지역에 밀집된 것으로 확인됐다.

또한 세종(99.9%), 충남(88.6%), 경북(84.8%), 충북(82.8%), 전남(81.6%), 경남(81.4%), 전북(76.4%) 등 지방 광역 지자체의 경우 지자체 내부 전체 빈집 중 80% 이상이 농어촌에 집중됐다. 아울러 충남의 경우 농어촌 빈집이 2025년 5767호에서 2026년 8196호로 1년 새 42.1% 폭증했고, 전북 역시 13.2% 증가했다.

2025년 대비 2026년 전국 농어촌 빈집 증감 현황을 살펴보면, 순증가량 기준으로는 충남(+2429호), 경북(+2277호), 전북(+1736호)이 1000호 이상 폭증하며 전체 농어촌 빈집 증가세를 주도했다.

반면, 경기도(-1228호)를 비롯해 전남(-295호), 강원(-194호), 제주(-162호), 울산(-98호), 대전(-57호) 등 6개 지자체는 농어촌 빈집 수가 감소한 것으로 나타났다.

김 의원은 “빈집 방치는 단순한 주거 문제를 넘어 이른바‘깨진 유리창 이론’에서 보듯 안전사고를 유발하고 마을 전체의 정주 여건을 악화시켜 인구 유출을 가속하는 지방소멸의 경고등”이라며 “부처별로 이원화되어 있는 관리 체계를 일원화하여 범정부 차원의 통합 빈집 관리 시스템을 구축해야 한다”고 말했다.

이어 “자진 철거 능력이 없는 빈집 소유주나 연고가 불분명한 방치 빈집에 대해 철거 비용 지원 및 세제 혜택 등 인센티브를 대폭 확대하고, 빈집을 리모델링하여 귀농·귀촌인 임대주택 및 외국인 근로자 숙소, 마을 공용 주차장, 쉼터, 문화공간 등으로 재활용할 수 있는 국비 보조 지원 사업을 과감히 늘려야 할 것”이라고 강조했다.