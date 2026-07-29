하나은행과 협력해 실제 은행처럼 조성…통장 프린터·금고 갖춰 은행원·고객 역할 체험하며 금융 이해·저축 습관 함께 익혀

[헤럴드경제=김용훈 기자] 어린이들이 직접 통장을 만들고 입출금 업무를 체험하며 금융의 기본 원리와 저축 습관을 익힐 수 있는 은행 직업체험관이 한국잡월드에 들어선다.

한국잡월드는 하나은행과 협력해 어린이체험관 내에 ‘은행 직업체험관’을 새롭게 조성했다고 29일 밝혔다. 실제 은행 창구와 금고 등을 구현한 공간에서 어린이들이 은행원과 고객 역할을 번갈아 수행하며 금융 업무 전 과정을 체험할 수 있도록 한 것이 특징이다.

체험관은 ‘하나은행 한국잡월드지점’을 콘셉트로 꾸며졌다. 창구와 금고는 물론 즉석에서 통장을 발급하는 통장 프린터 등 실제 은행에서 사용하는 시설을 갖춰 어린이들이 실제 은행을 방문한 것과 같은 환경에서 체험할 수 있도록 했다.

체험에 참여한 어린이들은 통장 개설 신청서를 작성하고 번호표를 발급받은 뒤 용돈 통장, 내꿈 통장, 내집 통장 등 목적에 맞는 통장을 직접 만든다. 이후 체험용 화폐인 ‘조이(Joy)’를 활용해 입금과 출금 업무를 수행하며 돈의 흐름과 저축의 의미를 자연스럽게 배우게 된다.

한국잡월드는 이번 체험관이 어린이들에게 금융과 직업을 동시에 경험할 수 있는 교육의 장이 되고, 어릴 때부터 계획적인 소비와 저축 습관을 형성하는 데 도움이 될 것으로 기대했다.