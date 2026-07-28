도면 분석·타설 구간 표시로 소요량 실시간 계산

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 인공지능(AI)을 활용해 건설현장의 레미콘 물량을 자동으로 산출하는 기술을 개발했다. 도면 분석과 타설 구간 표시만으로 필요한 레미콘 물량을 실시간 계산해 현장 업무 부담을 줄이고 공정 효율을 높인다는 계획이다.

호반건설은 레미콘 타설 업무의 효율성을 높이기 위해 AI 기반 ‘레미콘 자동 수량 산출 기술’을 개발해 시범 현장에 적용하고 있다고 28일 밝혔다.

이 기술은 지하층 등 구조물 타설에 필요한 레미콘 물량을 AI가 자동으로 산출하는 시스템이다. 서버에 업로드된 도면을 AI가 분석하고, 가공된 도면에 현장 기술자가 타설 구간을 표시하면 실시간으로 레미콘 소요량이 계산된다.

현장 기술자는 산출 결과는 바닥, 기둥, 보 등 구조체별 수량과 레미콘 강도별 수량으로 나눠 확인할 수 있어 이를 바탕으로 레미콘 주문 계획을 보다 정확하게 세울 수 있다.

기존에는 현장 기술자가 도면을 직접 확인한 뒤 타설 구간별 레미콘 수량을 수작업으로 계산해 주문했다. 경험이 적은 기술자는 산출에 시간이 오래 걸리고 오류 부담도 컸다. 산출량이 실제 필요 물량과 맞지 않으면 타설이 지연되거나 레미콘이 과다하게 남는 등 현장 운영 비효율로 이어질 수 있었다.

호반건설은 이번 기술을 통해 업무시간 단축과 수량 산출 정확도 향상, 레미콘 손실량 감소, 공정 운영 효율 개선 등의 효과를 기대하고 있다.

호반건설은 이달 한 달간 호반써밋 현장 2곳에서 기술 검증을 진행하고 있다. 기술 개발을 주도한 호반건설 CA팀은 현장 사용자 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 다음 달 중 전 현장으로 확대 적용할 계획이다.

앞서 호반건설은 지난해 AI 기반 창호 자동 적산 기술도 개발해 현장에 적용했다. 이 기술은 AI가 도면을 분석해 공사 물량을 자동 산출하는 방식으로, 기존 사흘 이상 걸리던 적산 및 발주 업무를 반나절 수준으로 줄였다.

호반건설은 레미콘 자동 수량 산출 기술을 시작으로 창호 자동 적산 기술 등 AI 기반 물량 산출 시스템을 단계적으로 확대해 전체 공사 물량 산출 체계를 고도화할 방침이다. 호반써밋 건설 현장의 생산성과 업무 효율을 높이는 AI 기술 개발도 이어간다.

호반건설 관계자는 “AI를 단순한 업무 지원 수단이 아니라 현장 생산성을 높이는 실질적인 도구로 활용하고 있다”며 “앞으로도 현장 실무자의 업무 부담을 줄이고 공정 및 원가 관리의 정확도를 높일 수 있는 AI 기술 도입을 지속 확대하겠다”고 말했다.

한편 지난 21일 진행된 호반써밋 풍무Ⅲ 1순위 청약에는 특별공급을 제외한 266가구 모집에 2443명이 신청해 평균 9.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 59㎡A는 21.5대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.