연간 최대 24만원 상당 친환경농산물 구매

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 기존 전남지역에서 실시하던 ‘임산부 친환경농산물 지원사업’을 광주지역까지 확대한다고 28일 밝혔다.

임산부 친환경농산물 지원사업은 2020~2022년 농림축산식품부 시범사업으로 전남지역에서 시행했다.

임산부들의 호응으로 시범사업 종료 후에도 전남도 자체사업으로 계속 진행했다.

올해 하반기에는 하반기 정부 지원사업이 재개되면서, 사업 범위를 광주지역까지 확대한다.

지원 대상은 신청일 기준 임신 중이거나 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모로, 영양플러스 사업이나 농식품 바우처 지원 대상자는 제외된다.

광주지역 거주자는 오는 8월 14일 오후 6시까지 임산부 친환경농산물 쇼핑몰 ‘에코이몰’이나 주소지 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

선정된 대상자는 연간 최대 24만원 상당의 친환경농산물 꾸러미를 구매할 수 있으며, 구매비의 80%인 최대 19만2000원을 지원받는다. 나머지 20%는 본인이 부담한다.

전남광주시는 다음 달 말까지 자격 검증과 대상자 선정을 마치고 9월부터 광주지역 공급을 시작할 예정이다.

배귀숙 전남광주시 농업동물정책과장은 “임산부와 신생아에게 건강한 먹거리를 제공하고 지역 친환경농가의 소득 증대에도 도움이 되도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.