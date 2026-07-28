- K-컬처 화산에 따라 전년대비 96% 껑충…지재처, 우리의 전통 문화유산의 매력 담은 디자인 공모

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘케이팝 데몬 헌터스’, 국립박물관 ‘뮷즈’ 등 K-콘텐츠와 상품 인기의 영향으로 우리의 문화유산, 전통문양, 한글 등을 활용한 디자인 출원이 크게 늘었다.

지식재산처는 우리의 문화유산을 활용한 디자인이 올해 상반기 405건 출원돼 전년 동기(207건) 대비 약 96% 증가했다고 28일 밝혔다.

문화유산 활용 디자인은 연도별로도 2023년 431건, 2024년 490건, 2025년 690건으로 최근 3년간 연평균 약 27%씩 성장했다. 특히 올해는 상반기에만 405건이 출원되면서 관련 디자인 출원 증가세가 이어지고 있다.

문화유산 활용 디자인 출원이 가장 많은 분야는 소형 장식품이고, 그 다음은 인쇄 관련 물품, 키홀더, 직물지 및 가정용품 순으로 나타났다. 이 중 대부분은 유행에 민감하고 라이프 사이클이 짧은 물품으로 ‘일부심사’ 대상이다.

‘일부심사’는 패션·잡화 등 유행이 빠른 물품에 대해 신규성 등 일부 등록요건의 심사를 생략하여 신속히 권리를 부여하는 제도다.

문화유산 활용 디자인 보호의 핵심은 특정인에게 문화유산을 독점하도록 하는 것이 아니라, 전통을 새롭게 해석한 창작을 보호하는 데 있다.

문화유산 활용 디자인을 출원할 때는 문화유산 디자인의 형상을 거의 그대로 재현하거나 기존에 존재하는 형상을 단순히 결합한 정도에 그칠 경우 등록이 어렵고, 새로운 미감을 가진 디자인이어야 등록이 가능하다는 점을 유의해야 한다.

한편, 지식재산처는 우리 문화유산의 아름다움 및 가치를 확산하는데 기여한 문화유산 활용 디자인의 출원·등록을 장려하기 위해 ‘2026년 제1회 문화유산 활용 디자인 선정대회’를 처음으로 신설해 오는 8월 5일까지 응모작을 공개 모집하고 있다.

공모 대상은 우리의 문화유산을 소재로 활용해 8월 현재 유효하게 등록·사용 중인 디자인이다. 응모는 디자인 등록권자 본인이 할 수 있고, 본인 외에 소비자 등 제3자도 평소 눈여겨 본 아름다운 디자인이 있다면 자유롭게 추천할 수 있다. 응모 희망자는 QR 또는 누리집 주소를 통해 온라인으로 접속해 간단하게 응모할 수 있다.

지식재산처 남영택 상표디자인심사국장은 “조선시대 민화인 ‘호작도’의 해학적인 호랑이를 모티브로 한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 파란색 호랑이 캐릭터 ‘더피(DUFFY)’가 전 세계적으로 인기를 끌며 한국의 위상을 높이고 있다”며 “가치가 무궁무진하고, 많은 시간과 노력을 투자해 개발한 우리 전통 문화유산 활용 디자인을 온전히 보호받는 방법은 디자인권 출원이 핵심임을 잊지 말아야 한다”고 강조했다.