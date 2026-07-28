조치원~내판 구간 개량공사 낙찰자 선정

[헤럴드경제=윤성현 기자] SM그룹 건설부문 계열사 삼환기업이 1309억원 규모의 경부선 조치원~내판 구간 미호천교 개량 공사를 수주했다. 노후 인프라 개선 공공사업을 잇따라 확보하며 전체 수주잔고도 1조원을 넘어섰다.

삼환기업은 충북 청주시 오송읍 일원 경부선 구간에 위치한 미호천교 개량 공사의 낙찰자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

미호천교는 1938년 준공된 총연장 440m 규모 교량이다. 이번 사업은 기존 단선교량을 철거하고 같은 자리에 복선교량을 새로 짓는 공사다.

총 공사비는 1309억원이며, 삼환기업이 확보한 지분은 70%다. 회사는 상대적으로 안정적인 수익이 기대되는 공공 물량을 추가 확보하면서 향후 실적 개선에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

삼환기업은 앞서 이언고가 교량 공사 254억원, 노안교 교량 공사 278억원 등을 수행하며 교량 개량 공종에서 실적을 쌓아왔다.

최근에는 용인서울 방음시설 367억원, 남사동탄 방음시설 440억원, 농소강동 도로공사 1137억원, 신내 공동주택 1518억원 등에 이어 이번 미호천교 공사까지 수주했다. 최근 2년간 공공공사 수주액은 5049억원으로 집계됐다.

전체 수주잔고도 1조1430억원으로 1조원을 웃돌고 있다. 올해 창립 80주년을 맞은 삼환기업은 토목 분야 전문성과 기술력을 바탕으로 공공 발주 사업에서 경쟁력을 이어간다는 방침이다.

삼환기업 관계자는 “교량, 도로와 같은 토목사업에 울산 방어동 경남아너스빌, 수원 서호지구 주택 분양 등을 통한 자체 건축사업도 진행하며 수익성 강화와 균형 있는 성장을 동시에 도모하고자 힘쓰고 있다”고 말했다.