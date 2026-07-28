2조4천억 투입…삼성SDS 컨소시엄이 시행

이미지 확대국가 AI컴퓨팅센터 조감도

[헤럴드경제(해남)=김경민기자] 삼성SDS 컨소시엄이 전남광주 해남에 건설을 추진 중인 국가 AI(인공지능)컴퓨팅센터가 8월 3일 착공식을 열고 본격적인 건립에 착수한다.

28일 전남광주통합특별시에 따르면 과학기술정보통신부와 한국에이아이컴퓨팅센터(KOACC)는 8월 3일 오후 2시 해남 솔라시도 기업도시 내 국가 AI컴퓨팅센터 건설부지에서 착공식을 연다.

착공식에는 민형배 전남광주특별시장과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 명현관 해남군수, 지역구 국회의원, 삼성SDS·네이버클라우드·카카오·KT 등 민간 참여사 대표 등 200명이 참석한다.

국가 AI컴퓨팅센터는 2028년까지 그래픽처리장치(GPU) 1만5천장을 구축하고, 2030년까지 5만장을 단계적으로 확대할 계획이다.

이를 통해 초거대 AI 모델 학습과 연구를 지원하는 국가적 AI컴퓨팅 허브 역할을 수행한다.

해남군 산이면 구성리 솔라시도 기업도시에 조성될 AI컴퓨팅센터는 2조4천억 원을 투입, 4만8천996㎡ 부지에 연면적 1만6천978㎡(지상 2층) 규모로 전산동·운영동·부속동 등을 갖추게 된다.

전력은 우선 40㎿로 구축한 뒤 향후 40㎿를 추가 확충해 총 80㎿ 규모로 확대할 계획이다.

정부는 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업 우선협상대상자로 삼성SDS 컨소시엄을 선정했다.

컨소시엄에는 주관기관인 삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, KT, 클러쉬, 전남개발공사 등이 참여하고 있다.

전남광주특별시는 국가 AI컴퓨팅센터 유치로 6조4천억원의 경제 유발 효과와 1만9천500명의 고용 창출이 이뤄질 것으로 기대한다.

전남광주특별시 관계자는 “국가 AI컴퓨팅센터가 조성되면 해남 솔라시도를 중심으로 대학과 연구기관, 기업을 연결하는 생태계가 조성될 것으로 기대된다”며 “광주 군공항 부지에 들어설 반도체 팹과 함께 대한민국 AI허브로 거듭날 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.