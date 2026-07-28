수주액 2.8조 초대형 해외 인프라 호주 첫 사업…내후년 말 개통 목표

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 호주 멜버른 NEL(North East Link) 도로공사의 총 연장 6.5km 터널 공사 중 터널굴착기(TBM·Tunnel Boring Machine)으로 시공하는 구간의 굴진을 성공적으로 마쳤다고 28일 밝혔다.

이번 TBM 굴착 완료로 직경 15.6m에 달하는 대형 터널 굴착장비 2대가 각각 계획된 공사 구간의 굴착을 마치고 목표 지점에 도달했다.

NEL 도로공사는 멜버른 북동부 M80 순환도로와 동부고속도로를 연결하는 프로젝트로, GS건설의 호주 인프라 시장 첫 진출 사업이다. GS건설은 스파크(Spark) 컨소시엄의 지분투자자이자 설계·건설 조인트벤처(D&C JV) 참여사로 사업을 수행 중이다. 지난 2021년 빅토리아주 정부와 민관합작투자사업(PPP) 계약을 체결했다.

해당 패키지의 총사업비는 수주 당시 기준 약 10조1000억원 규모로, 이 가운데 GS건설의 공사 지분 금액은 약 2조8000억원이다. 이는 2009년 아랍에미리트(UAE) 플랜트 사업에 이어 GS건설이 수행한 해외 단일 프로젝트 중 두 번째로 큰 규모다.

GS건설은 이번 굴착 완료에 이어 터널 내부 도로 구조물과 전기·조명·안전 설비 설치, 도로 연결부 공사 등 후속 공정을 차질 없이 진행해오는 2028년 말 개통을 완료한다는 방침이다.

GS건설 관계자는 “이번 TBM 굴착 완료는 NEL 프로젝트의 핵심 이정표이자 GS건설의 해외 대형 터널 시공 역량을 입증한 성과”라며 “남은 후속 공정도 최고 수준의 품질과 안전관리를 바탕으로 완수하겠다”고 말했다.

한편 허윤홍 GS건설 대표는 올해 2월 호주를 직접 찾아 현장을 점검하고 주요 인사들을 만난 바 있다. 호주 전력인프라 시장확대를 위해 현지 파트너십 강화에 총력을 쏟는 모습이다.