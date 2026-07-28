“세계 최고와 경쟁…우리 기술력 통한다” 아프리카·유럽·아시아 등 신시장 모색 태국 호위함·칠레 잠수함 수주전 등 총력 李 대통령 순방에 한화오션 사장 등 동행

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션이 최근 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서의 아쉬운 고배를 뒤로하고, 글로벌 시장에서 본격적인 설욕전에 나선다. 독자 개발한 잠수함으로 입증한 기술력을 내세워 각 대륙으로 해양 방산 영토를 확대하며, 해외 특수선 사업 수주에 박차를 가한다는 구상이다. 이에 최고경영진이 국빈 방문 경제사절단에 합류하는 등 현지 밀착형 영업에 나서며 하반기 수주 확대 및 중장기 성장동력 확보에 적극 나서고 있다.

“세계 최고 수준 확인…아프리카·유럽·아시아 등 공략”

한화오션은 지난 27일 진행된 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 캐나다 잠수함 사업 불발에도 불구하고 글로벌 특수선 시장에서의 추가 기회가 있음을 강조했다. 회사 관계자는 “독자 개발한 잠수함으로 세계 최고 수준의 독일과 경쟁해 결승에 올라간 것 자체가 우리 기술력이 세계에 통한다는 것을 보여준다”며 “이번 사업을 통한 역량과 노하우를 바탕으로 그리스·태국·중동·남미 등 새로운 시장을 두드리고, 미래 사업도 차질 없이 이행할 것”이라고 말했다.

CPSP 사업 불발로 인한 군함 캐파 활용 방안에 대해서는 “캐나다가 아니더라도 아프리카, 유럽, 아시아 쪽에서 계속 협의하는 부분이 있다”며 “당장은 아니더라도 잠수함 수출 기회는 계속 있다”고 설명했다. 그러면서 “수상함 분야도 미국에서 기회가 생기면 한화오션에 있는 전체 캐파(생산 능력)를 활용할 것이고, 한국형 차세대 구축함(KDDX) 사업도 수주했기 때문에 특수선 캐파 전체를 최대한 활용하도록 계획하고 있다”고 전했다.

동남아·남미·중동 등 주요 사업 본격 공략

실제 한화오션은 태국, 칠레 등 시장에서 굵직한 수주 기회를 모색할 전망이다. 우선 한화오션은 태국 해군이 추진하는 차세대 호위함 사업의 유력 후보로 꼽힌다. 이 사업은 4000톤(t)급 호위함 1척을 건조할 사업자를 정하는 약 8000억원 규모 프로젝트다. 향후 후속함 3척이 추가 발주되면 전체 사업비는 최대 4조원에 달할 것으로 추산된다. 한화오션은 과거 대우조선해양 시절에 태국에 3700t급 호위함을 성공적으로 인도한 경험도 있다.

남미에서도 새로운 해양 방산 기회를 찾을 전망이다. 이재명 대통령의 칠레 국빈 방문에 맞춰 한화오션에서는 정인섭 사장, 박성우 상무 등 고위 임원 7명이 경제사절단으로 동행한다. 현재 한화오션은 칠레 해군의 전력 현대화 사업 수주에 총력을 기울이고 있는데, 이 대통령의 방문은 우호적 수출 환경에 기여할 것으로 전망된다.

칠레는 1980년대에 취역한 노후 잠수함 2척을 대체할 신형 잠수함을 도입하려는 중이며, 다목적 호위함 건조도 추진하고 있다. 이와 관련해 한화오션은 올해 4월 산티아고 방산전시회에서 칠레 맞춤형 잠수함 ‘오션 2000’과 호위함 ‘오션 4500’을 선보였으며, 현지 기관과는 업무협약을 맺은 바 있다. 정인섭 사장은 30일 산티아고에서 열리는 한·칠레 비즈니스 라운드테이블에 참석하며, 현지 기업들과 회동하고 세부 협력 등을 논의할 것으로 보인다.

아울러 사우디아라비아, 그리스 등 향후 잠수함 도입 가능성이 제기되는 지역 수주 도전 가능성도 주목된다. 사우디아라비아는 해군 전력 증강을 위해 잠수함 4~6척(약 5조원)과 6000t급 호위함 5척(약 3조원) 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다. 한화오션은 이 중 잠수함 사업 참여를 검토하는 것으로 전해진다. 그리스에서는 현재 최소 4척의 잠수함 조달을 추진하고 있다. 한화오션은 지난 3월 현지 조선·방산기업 오넥스(ONEX) 그룹과 전략적 협업을 체결했으며, 그리스 해경 및 해군이 발주하는 잠수함 사업 등에 파트너로 참여하기로 했다.

2분기 영업익 98% 급증…하반기 수주 실적 가속화

한편 한화오션의 올해 2분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 98% 급증한 7361억원으로 잠정 집계되며 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다. 이는 한화그룹 편입 이전인 대우조선해양 시절을 포함해도 역대 최대 수준이다. 같은 기간 매출은 65.2% 뛴 5조4432억원, 당기순이익은 366.7% 폭증한 6926억원을 기록했다.

회사 측에 따르면 생산 안정화에 따른 조업 효율 개선과 액화천연가스(LNG) 운반선 중심의 매출 인식, 원가 절감 노력 등이 실적 상승을 이끌었다. 특수선사업부 역시 판관비 및 고정비 부담 속에서도 원가 절감과 수익성 개선 활동을 통해 적자 폭을 상당 부분 축소했다. 회사 측은 현재 2030년 상반기분까지 슬롯 영업을 진행 중이며, 올해 하반기 수주 실적이 더 개선될 것이라고 전했다. 회사 관계자는 “한화오션 출범 이후 계속된 작업 능률 향상, 경비 절감 등 원가 혁신 성과를 창출하며 수익성 강화, 중장기적인 수익성 개선 추세가 지속될 것”이라고 했다.