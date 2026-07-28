- 신규운영자금, 고금리 대출 대환자금 등 2820억원…매출 급감·고금리 부담·폐점·재난 피해 소상공인 우선 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 시민들의 소비심리 위축과 그에 따른 매출 감소, 고금리 장기화로 어려움을 겪는 대전지역 소상공인과 자영업자의 금융 부담을 완화키 위한 초금리 특별자금이 긴급 지원된다.

대전시는 경영 위기에 놓인 소상공인에게 자금을 신속하게 지원키 위해 그동안의 지원체계를 보완하고 총 2820억원 규모의 대전형 초저금리 특별자금을 공급한다고 28일 밝혔다.

지원자금은 ▷임차료·인건비·원재료비 등 경영에 필요한 신규 운영자금 820억원 ▷기존 고금리 대출을 저금리 보증부 대출로 전환하는 대환자금 2000억원으로 구성했다.

대전시는 보증 공급 규모를 확대하는 데 그치지 않고, 자금 지원이 절실한 위기 소상공인을 우선 지원하는 방향으로 제도를 운영할 계획이다.

우선지원 대상은 매출이 급격히 감소했거나 고금리 대출 부담이 큰 소상공인을 비롯해 대형 유통점 폐점으로 피해를 입은 입점업체, 화재·재난 등으로 영업에 어려움을 겪는 기업, 일시적인 자금난으로 폐업 위험에 놓인 소상공인 등이다.

대전시는 대전신용보증재단과 함께 위기 소상공인을 대상으로 별도 상담과 신속심사를 실시하고, 업체별 상황에 맞춰 신규 운영자금 또는 대환자금을 연계 지원할 방침이다.

보증 지원 한도는 업체당 최대 7000만원이다. 일반자금 신청은 매월 첫 영업일 오전 10시부터 대전신용보증재단 누리집(홈페이지)을 통해 접수한다. 위기 소상공인에게는 별도 상담·접수 방식을 마련해 월초 신청 경쟁으로 지원에서 소외되지 않도록 할 계획이다.

하반기 특별자금 가운데 현재까지 신규 운영자금 49억원과 대환자금 1204억원이 승인됐으며, 실제 대출 실행액은 신규 운영자금 33억원, 대환자금 1006억원이다.

홈플러스 폐점으로 피해를 입은 입점 업체에 대해서도 대환자금을 우선 연계하고, 단순한 금융지원에 그치지 않도록 경영진단과 사업 정리·재기·판로 지원 등 업체 상황에 맞는 경영 상담도 병행한다.

대덕구 공장 화재 등 재난으로 피해를 입은 기업에 대해서도 현장 피해 조사 결과를 바탕으로 초저금리 특별자금을 연계해 현재 7억 6000만원 규모의 보증지원을 진행하고 있다.

대전시는 하반기에도 신청부터 상담, 심사, 보증서 발급, 대출 실행까지 처리 상황을 지속적으로 점검하고, 자금이 필요한 소상공인이 적기에 지원받을 수 있도록 대전신용보증재단 및 협약 금융기관과의 협력체계를 강화할 계획이다.

대전시 문인환 경제국장은 “전체 지원 규모보다 필요한 자금이 어느 소상공인에게 얼마나 신속하게 지원되는지가 중요하다”며 “매출 감소와 고금리, 재난과 폐점 등으로 위기에 놓인 소상공인을 먼저 찾아 자금과 경영 회복 지원을 함께 제공하겠다”고 말했다.