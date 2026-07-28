20년간 6·25전쟁 참전용사 초청 “훈장 참전용사께 바쳐…보훈 문화 더 확산되길”

[헤럴드경제=김현경 기자] 소강석 새에덴교회 담임목사가 민간 보훈에 앞장선 공로로 대한민국 정부 포상인 ‘국민훈장 모란장’을 수훈했다. 모란장은 국민훈장 중 두 번째로 높은 등급이다.

권오을 국가보훈부 장관은 27일 ‘유엔군 참전의 날’을 맞아 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 ‘유엔 참전국 감사 만찬’에서 정부를 대표해 훈장을 전수했다.

소강석 목사는 지난 20년간 새에덴교회 신도들과 함께 민간 차원에서 한국과 유엔 참전국 참전용사의 명예를 선양하고, 국가 보훈 문화를 확산하는 데 기여한 공로를 인정받았다.

새에덴교회는 지난 2007년부터 올해까지 국내외 6·25 참전용사와 유가족 7700여 명을 초청해 민간 최대 규모의 보은 행사를 이어 왔다. 2016년부터 8편의 6·25전쟁 및 독립 운동 관련 다큐멘터리를 제작·방영했다. 또한 나라사랑 보훈 음악회, 어린이 감사 편지 쓰기, 독립운동가 기념 사업, 역사학교등을의 프로그램을 전개하며 보훈 정신의 대중화에 힘썼다.

소 목사는 “참전용사들의 피값으로 지켜낸 자유와 평화의 역사를 감사의 눈물로 보은하고자 20년간 기쁨으로 정성을 다해 섬겨 왔다. 오늘의 훈장을 참전용사와 가족들께 바친다”며 “그분들의 고귀한 헌신과 희생이 영원한 별이 되도록마지막 참전용사까지 기억하고 보은하겠다. 아울러 나라사랑의 보훈 문화가 널리 확산되고 미래 세대까지 온전히 계승되길 바란다”고 소감을 밝혔다.