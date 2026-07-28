SKT 40% 재진입·KT 회복·LGU+ 첫 20% 진입 통신 3사, 각각 ‘이색 혜택’ ‘더블요금제’ ‘AI 혜택’ 갤럭시 Z 시리즈 흥행…점유율 영향 촉각

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8 등 사전 예약이 시작되면서 통신 3사간 가입자 유치를 위한 ‘갤럭시 대전’이 막이 오를 전망이다.

지난해 통신사 간 가입자 이동이 활발해지면서 이동통신(MNO) 점유율에도 변화가 있었다. 이런 가운데 갤럭시 Z 시리즈 흥행 여부가 통신 3사 점유율에도 영향을 미칠지 관심이 집중된다. 이용자 입장에서도 삼성전자 더블 스토리지를 비롯해 각종 혜택 등 가장 ‘싼값’에 갤럭시 Z 시리즈를 이용할 기회다.

28일 업계에 따르면 통신 3사는 이날부터 내달 3일까지 갤럭시 Z 폴드8, 울트라, 갤럭시 Z 플립8 사전 예약에 들어갔다.

지난해 사이버 침해 사고 및 위약금 면제, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법(단통법) 폐지 등으로 통신 3사 간 가입자 유치 경쟁이 치열해지면서 ▷SK텔레콤 40% 재진입 ▷KT 회복 ▷LG유플러스 첫 20% 대 진입 등 과제를 각각 안고 있는 상태다. 통신 3사가 가입자 유치전에 본격적으로 나설 것으로 예상되는 이유다.

▶점유율 40% 회복 과제 SKT, 넷플릭스 이색 혜택 ‘눈길’= 우선 SK텔레콤은 넷플릭스와 연계한 이색 이벤트를 선보인다. 사전 예약 고객을 포함해 내달 31일까지 갤럭시 Z 시리즈 개통을 완료하는 고객 중 총 3055명을 대상으로 여행권 등 경품을 증정한다.

세부적으로 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘폭싹 속았수다’ 배경인 제주도 3박4일 VIP 가족 여행권(5명·인당 최대 4인 가족 참여), ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어 2’ 출연자처럼 스타일 변신 체험권(50명·강남 헤어&메이크업 숍 100만원 이용권 및 사진 촬영권), ‘닭강정’을 즐길 수 있도록 배달의민족 3만원 상품권(1000명) 등을 준다.

이에 더해 오는 9월 19일 경주에서 열리는 ‘무한도전 런 인 경주’ 초대권을 추첨을 통해 1000명(인당 2매)에게 제공한다.

또 플래그십 단말 고객 전용 T 멤버십 ‘클럽 갤럭시 폴더블8’을 통해 롯데호텔 통합 숙박권(3명), 비스타 워커힐 서울 주니어코너스위트 숙박권(4명) 등을 추첨을 통해 준다.

T 다이렉스샵에서는 갤럭시 Z 폴드8 및 울트라, 1TB를 512㎇ 가격으로 구매할 수 있는 업그레이드 혜택을 선착순 1000명에게 지원한다. 중고폰을 민팃을 통해 반납할 경우 최대 20만원까지 보상받을 수 있고, 삼성카드 사용 시에는 최대 10만원 캐시백 등 신용카드 혜택도 누릴 수 있다.

▶점유율 회복 나선 KT, ‘초이스 더블’ 요금제 출시 등= KT는 콘텐츠 활용에 최적화된 갤럭시 Z 폴드8에 발맞춰 ‘초이스 더블’ 요금제를 선보인다.

해당 요금제는 ▷초이스 더블 유튜브 프리미엄+넷플릭스 ▷유튜브 프리미엄 라이트+갤럭시 버즈 4·워치 할인 가격 제공 ▷세컨드 디바이스(두 번째 폰 및 웨어러블 기기)·TV·청소기 등 가전제품 할인 등으로 구성됐다.

이에 더해 제휴카드 더블할인을 통해 캐시백·요금(단말) 할인 등 최대 142만2000원의 혜택을 제공한다. KT 할부플러스 KB국민카드, KT가족 만족 할부 신한카드 더블할인을 적용하면 월 70만원 카드 실적으로 24개월간 127만2000원 요금(단말) 할인을 받을 수 있다. 최대 15만원 캐시백 혜택도 제공된다.

갤럭시 Z 폴드8, 울트라, 갤럭시 Z 플립8 개통 고객 중 추첨을 통해 총 888명에게 ▷5성급 호텔 2박 숙박권(8명) ▷신세계상품권 20만원(80명) ▷배달의민족 5만원권(800명) 등 경품도 준다.

지니TV를 통해 사전 예약한 고객에게는 롯데백화점 상품권 최대 10만원을 증정한다.

▶첫 20% 진입 목전 LGU+, ‘구글원+보상패스’ 등 혜택= LG유플러스는 ‘구글원+보상패스 프리미엄플러스’ 혜택을 내놨다. 구글원+보상패스 프리미엄플러스는 구글원의 인공지능(AI) 및 클라우드 서비스, 단말 보상 프로그램을 결합한 상품이다.

보상패스는 단말 사용 후 기기 변경 시 보상 혜택을 기준가 최대 50%까지 지원하는 부가서비스다. 개통 후 30일 이내 전국 매장에서 가입이 가능하다.

플러스플랜(요금제 11만5000원) 이상 고객은 구글 AI 플러스 400㎇(제미나이 및 클라우드 저장 공간 포함)와 보상패스 전액을 할인받을 수 있다. 플러스플랜 105고객은 구글원 200㎇ 저장 공간 서비스와 보상패스 이용료 전액 할인 이용이 가능하다. 해당 혜택은 오는 10월 31일까지 가입할 수 있다.

콘텐츠·라이브에 특화된 ‘갤럭시 심플패스’도 마련됐다. 사전 예약 고객 가운데 플러스 플랜에 가입할 수 있고, 구글원+보상패스 프리미엄 선택 고객은 유튜브 프리미엄 라이트를 6개월간 무료로 쓸 수 있다. 갤럭시 Z 폴드8 가입 고객은 유독을 통해 디즈니+ 스탠다드와 라이프 혜택도 3개월간 이용 가능하다.

아울러 온라인 사전 예약 개통 시 최대 10만원 할인 쿠폰, 기존 휴대폰 반납 고객에게는 중고폰 보상가 최대 15만원 보상이 이뤄진다. 이외에도 사전 예약 및 구매 고객 대상 추첨을 통해 삼성 오디세이 OLED G9 모니터, 엑스박스 시리즈 X 1TB, 비스포크 에어드레서, 디올 카드 지갑 등이 주어진다.