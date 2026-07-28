조선업 현장 초중량 자율 운반 기술 개발 190억 지원 규모 국책 연구개발 수행 ‘한미 조선협력 센터 개소식’ 참석 “자율 운반 기술 고도화 통해 글로벌 진출 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대무벡스가 2026년 조선해양산업기술개발사업의 주관연구개발기관으로 선정, 한-미 조선업 연구개발(R&D) 협약을 맺는 등 한미 조선업 협력 프로젝트에 참여한다고 28일 밝혔다.

해당 사업은 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 수출 경쟁력 강화와 신시장 선점을 위해 조선·해양플랜트 분야의 원천·핵심기술, 기자재 개발을 지원하는 국책과제 수행이 핵심이다.

현대무벡스는 조선업 관련 8개 신규 과제 가운데 ‘스마트 선박 제조 패러다임 전환을 위한 초대형 블록 운반용 지능형 자율주행 트랜스포터 핵심기술 개발 및 실증 사업’의 연구·개발’ 주관기관에 지정됐다.

이번 과제는 조선소 블록(선박 조립용 대형 구조물)을 안전하고 효율적으로 운반할 수 있는 자율주행 기술개발과 이를 미국 조선소 현장에서 실증하는 것이 목표다. 수행 기간은 42개월이며, 총 190억원의 정부 지원을 받는다.

현대무벡스는 ▷초중량 자율주행 이송 로봇 ▷통합 관제 및 가상 주행 검증 ▷인공지능(AI) 기반 블록 운반 안정성 시뮬레이션 ▷해외 실증 지원 시나리오 개발 등을 통해 조선 공정 혁신 기술을 확보할 계획이다.

이번 과제에는 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션을 비롯한 대형 조선기업 등 8개 기관이 공동연구개발기관으로 참여한다.

아울러 이번 국책과제는 한미 간 기술 교류 협력을 통해 추진된다. 한미는 23일 미국 워싱턴 D.C.에서 양국 산업부·상무부 장관이 참석한 가운데 ‘한미 조선협력 센터 개소식’과 함께 양국 기관의 MOA(합의각서) 체결과 R&D 기술교류회를 진행했다.

이번 행사는 미국 정부의 조선업 부흥 의지에 따라 한미 간 R&D 계획을 공유하고, 양국 연구기관 간 조선 기술 교류·협력 강화를 위해 개최됐다.

현대무벡스도 이날 미국 대형 연구기관 사우스웨스트연구소(SwRl)와 기술협력 MOA를 체결했다. 이어 기술교류회에서 ‘선박 제조 과정의 자율주행 운송 기술’에 대한 연구·개발 계획을 발표하고, ‘한미 조선협력센터 개소식’에도 참석했다.

SwRl은 1947년 설립된 비영리 R&D 기관으로 국방부, 미 항공우주국(NASA), 에너지부 등 정부 기관, 자동차·항공우주·반도체 분야 글로벌 기업들이 의뢰한 첨단 기술 연구개발을 수행하고 있다.

현대무벡스는 2024년에도 산업부 공모 ‘초대형·초정밀 자율주행모바일로봇(AMR) 플랫폼 설계와 구동 모듈 실증 사업’의 주관사로 선정된 바 있다.

현대무벡스 관계자는 “한미 간 중요한 조선 협력 사업에 참여하게 된 것을 뜻깊게 생각하며, 연구개발을 차질 없이 진행할 것”이라며 “이번 과제는 AI·로봇 접목 자율 운반 기술을 더욱 고도화해 글로벌 시장 진출을 지속 확대해 나갈 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편, 현대무벡스는 올해 4월 말까지 ▷환경(ISO 14001) ▷안전보건(ISO 45001) ▷품질(ISO 9001) ▷부패방지(ISO 37001) ▷규범준수(ISO 37301) 등 5대 경영시스템의 ISO(국제표준화기구) 인증을 모두 갱신했다.

인증 범위는 ▷스마트 물류 ▷PSD(스크린도어) ▷IT서비스 등 모든 사업 부문의 개발·설계·제조·시공·유지보수 등 전 과정으로 지속적인 경영시스템 고도화를 통해 국제표준 요구사항을 충족하며 유지심사를 통과했다는 게 회사 측의 설명이다.