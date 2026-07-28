서산시에 ST1 기반 임산부 특화차량 기증 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내 임산부 대상 앱으로 승·하차 위치 선택…“시내버스 요금 동일” “혜택 대상 및 지역 지속 확대 계획”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 충청남도 서산시를 시작으로 교통약자의 이동 편의를 위한 신규 사회공헌 프로젝트 ‘현대 유니버설 솔루션’을 전개한다고 28일 밝혔다.

현대차는 지난 27일 서산시청에서 이완섭 서산시장, 전현철 현대차 사업개발&지속가능경영실장을 비롯한 서산시와 현대차 관계자 등이 참석한 가운데 ‘현대 유니버설 솔루션’ 차량 기증식을 갖고 프로젝트를 본격 시작했다.

‘현대 유니버설 솔루션’은 임산부와 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등이 편리하게 이용할 수 있는 특화차량을 개발·지원함으로써 교육, 의료, 복지를 포함한 필수 공공 서비스 접근성을 증진시키기 위해 기획됐다.

현대차는 인구 감소 및 고령자 비율 증가 추세에도 합계출산율이 전국과 충남 평균을 상회하는 지역적 특성을 고려해 서산시를 ‘현대 유니버설 솔루션’ 1호 프로젝트 도시로 선정했다.

이번에 기증한 차량은 현대차의 전동화 PBV(목적 기반 모빌리티) ST1을 기반으로 ▷전기차 전용 플랫폼 기반의 적은 소음과 진동 ▷저상형 차체 및 높은 실내고 ▷편리한 탑승을 위한 자동 슬라이드 스텝 ▷승·하차 시 후측방을 감지하는 ‘인공지능(AI) 안내원’ 등을 갖춰 쾌적하고 안전한 탑승 환경을 제공한다.

특히, 임산부 대상 심층 인터뷰를 기반으로 ▷조수석 좌석 제거를 통한 유모차 보관 공간 ▷복부 압박 최소화를 위한 전용 안전벨트 ▷360도 회전 가능한 신생아 시트와 같은 임산부 맞춤형 사양을 탑재했다.

현대차와 서산시는 관내에 거주하는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내의 임산부를 대상으로 이용자를 모집하고 9월부터 성연면과 도심을 잇는 임산부 전용 노선에 차량을 투입할 예정이다.

현대차그룹의 수요응답교통 ‘셔클’ 플랫폼이 적용돼 이용자는 운행 지역 내 어디서든 스마트폰 앱을 통해 차량을 호출하면 원하는 위치에서 승·하차할 수 있으며 차량은 AI가 탐색한 최적의 경로를 따라 운행한다.

아울러 현대차와 서산시는 신생아를 동반한 이용자에게 신생아 시트와 인접한 좌석을 제공하는 등 이용자 편의를 고려해 좌석을 배정하고 요금은 시내버스와 동일하게 책정한다.

또한, 시민단체인 안전생활실천시민연합과 협력해 차량 이용방법 및 교통안전 교육 등을 진행하며 벤처기업 LBS Tech와 함께 차량 하차 지점부터 최종 목적지까지 장애물, 승강기, 경사로 등 보행 정보를 제공하는 지도를 구축할 예정이다.

현대차는 서산시와의 이번 프로젝트를 시작으로 임산부 이외에도 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등 향후 ‘현대 유니버설 솔루션’의 혜택을 받는 대상과 지역을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

현대차 관계자는 “‘현대 유니버설 솔루션’을 통해 교통약자들의 일상 속 불편을 줄이고 이동권 확대에 이바지하는 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편, 현대차는 지난 27일 서울 외교부 서희홀에서 제1차 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 ‘2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 차량 지원에 관한 업무협력약정(MOU)’을 체결하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 지원 활동을 이어가고 있다.