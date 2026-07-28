[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상을 통합 정리하면서 북한의 핵·미사일 관련 조달 기관도 제재 대상에 포함했다.

OFAC는 27일(현지시간) 제재 현대화 작업의 일환으로 기관과 개인을 합쳐 84개의 명단을 목록에서 제외했다고 밝혔다. 이 중 22개는 식별정보가 개선돼 제재 준수가 용이해졌다고 설명했다.

제재 목록에서 제외한 기관, 개인에 대해서 OFAC는 미국의 국가안보나 대외정책 우선순위로 여겨지지 않는 기관과 개인은 제외 대상이라 전했다. 이미 사망한 개인이나 활동하지 않는 단체, 제재 지정 후 20년 이상 경과한 곳 등을 제외 조건이라 알렸다.

OFAC의 제재 대상 중에는 북한의 조선단군무역회사도 있다. 제2자연과학원 대외사업국, 조선구월산무역회사, 조선연합2무역회사 등의 이름으로 활동하는 기관들도 사실상 조선단군무역회사와 같은 조직으로 정리됐다. OFAC는 여기에 ‘정부기관’이라는 분류도 추가했다.

조선단군무역회사는 북한의 핵·미사일 개발을 위한 물자 조달을 담당하는 조직이라 전해진다. 2009년 미국 정부와 유엔 안전보장이사회의 제재 대상이 됐다. 조선단군무역회사는 북한의 첨단무기 연구·개발 기관인 제2자연과학원 산하에서 대량살상무기 개발에 필요한 물자와 기술을 조달하는 곳으로 알려졌다.

스콧 베선트 미 재무장관은 지난 5월 미 행정부의 제재 목록을 현대화하겠다고 밝힌 바 있다. 오래된 정보들을 정리해 금융기관들의 제재 대상 식별을 쉽게 하겠다는 것이다.

미 재무부 당국자는 로이터통신에 제재 목록에 오른 대상이 2017년 880개였는데 2024년에는 3000개가 넘는다면서 “재무부 제재를 효과적이고 날카롭게 하는 것이 이번 조치의 목적”이라고 설명했다.

재무부는 지난달 제재 대상인 개인과 기업이 이를 해제해달라 요청할 수 있는 온라인 창구도 개설했다.