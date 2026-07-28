종합병원, 재활병원 등과 “의료와 돌봄이 결합된 든든한 기반 마련 기대”

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 민경선)는 지난 27일 고양시청 열린시장실에서 관내 8개 의료기관과 퇴원 환자의 안정적인 재가 복귀를 지원하기 위한 ‘통합돌봄 퇴원환자 연계의뢰 업무협약’을 체결했다.

이번 협약식에는 민경선 고양특례시장을 비롯해 고양시 종합병원과 재활병원 관계자 등이 참석했다.

협약에 참여한 기관은 종합병원 6개소(국립암센터, 동국대학교 일산불교병원, 인제대학교 일산백병원, 의료법인명지의료재단 명지병원, 의료법인성광의료재단 일산차병원, 의료법인자인의료재단 더자인병원)와 재활병원 2개소(일산복음재활병원, 일산중심재활병원)이다.

특히 고양시는 기존에 협약을 맺고 사업을 추진 중이던 국민건강보험공단 일산병원에 이어 나머지 종합병원과의 협약을 체결하면서, 고양시 내 종합병원 전체가 참여하는 ‘통합돌봄 퇴원환자 민관 협력체계’를 완성했다.

아울러 이번 협약은 지난 16일 사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유배달과의 업무협약에 이어 민선9기 들어 두번째로 이뤄진 통합돌봄 민관 협력으로, 시의 핵심 공약인 ‘고양형 통합돌봄체계 구축’을 위한 지역사회 협력망을 빠르게 넓혀가고 있다.

협약에 따라 참여 의료기관은 환자가 퇴원하기 전 건강 상태와 돌봄 환경 등을 사전에 파악해 통합돌봄이 필요한 대상자를 발굴하고 고양시에 연계한다.

고양시는 연계된 대상자에게 퇴원 후 일상생활 돌봄, 보건소 방문 건강관리 등 맞춤형 서비스를 공백 없이 제공한다.

앞으로 고양시와 의료기관은 협력을 바탕으로 정보를 유기적으로 공유하며 고양시만의 선도적인 ‘의료-복지 협력 모델’을 만들어 나갈 방침으로, 이 모델은 퇴원환자의 ▷적절한 일상회복 지원 ▷불필요한 재입원의 선제적 예방 ▷살던 곳에서의 건강한 삶 지속을 목표로 한다.

민경선 고양특례시장은 “시민 중심의 촘촘한 돌봄 안전망을 완성하기 위해 흔쾌히 손을 맞잡아 준 의료기관 관계자분들께 감사하다”며 “이번 협약으로 치료를 마치고 일상으로 복귀하는 시민들이 병원문을 나서는 순간 소외감이나 불안을 느끼지 않는, 의료와 돌봄이 결합된 든든한 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 시는 의료기관을 비롯한 다양한 기관과의 협력을 확대해 돌봄이 필요한 시민을 빠짐없이 발굴하고, 살던 곳에서 필요한 서비스를 받을 수 있는 통합돌봄 체계를 완성해 나갈 계획이다.