은평시니어클럽 13년 연속·대한노인회 은평구지회 5년 연속 선정 전국 수행기관 평가서 운영 성과 인정… 포상금 총 1800만 원 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 ‘2026년 전국 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 평가’에서 은평시니어클럽과 대한노인회 은평구지회가 우수 수행기관으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 평가는 보건복지부와 한국노인인력개발원이 공동 주관한 전국 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 평가로, 전국 수행기관의 사업 운영 성과를 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정했다.

대한노인회 은평구지회는 2년 연속 최우수상을 받으며 5년 연속 우수 기관에 선정됐다. 은평시니어클럽은 노인역량활용사업 단일유형 우수 기관으로 선정돼 13년 연속 수상 기록을 이어갔다.

이번 선정으로 대한노인회 은평구지회는 1300만 원, 은평시니어클럽은 500만 원의 포상금을 각각 확보했다.

은평구는 올해 12개 수행기관, 99개 사업단을 통해 어르신 6114명에게 일자리를 제공하고 있으며, 소득 보전과 사회 참여 확대를 통해 활기찬 노후생활을 지원하고 있다.

김미경 은평구청장은 “이번 성과는 노인일자리 수행기관과 참여 어르신들이 함께 만들어낸 값진 결실”이라며 “앞으로도 안정적이고 다양한 노인일자리를 확대하고 수행기관과의 협력을 강화해 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.