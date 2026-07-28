8월 6일 오후 2시 용산꿈나무종합타운 꿈나무극장서 개최 이대부고 박권우 교사 초청, 수시 전형 변화와 지원 전략 안내...8월 3일까지 ‘용산진학패스’ 통해 선착순 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]용산구(구청장 김경대)가 대학입시를 앞둔 수험생과 학부모를 위해 8월 6일 오후 2시 용산꿈나무종합타운 꿈나무극장에서 ‘2027학년도 수시모집 지원전략 특강’을 개최한다.

이번 강연은 수험생과 학부모의 입시 부담을 덜고, 변화하는 대입 전형에 대한 실질적인 지원전략 수립을 돕기 위해 마련됐다. 대상은 관내 고등학생과 수험생, 학부모 등 150여 명이다.

강연은 이화여대 사범대학 부속 이화금란고등학교(이대부고) 진로진학부장 박권우 교사가 맡는다. 박 교사는 입시 베스트셀러 『수박먹고 대학간다』의 저자로, 오랜 기간 대학입시 분야에서 활동해 온 대한민국 대표 진학 전문가다.

특강에서는 ▷2027학년도 수시모집 전형별 특징 ▷대학별 주요 변경사항 ▷학생부종합전형과 학생부교과전형 지원전략 ▷수능 최저학력기준 활용법 ▷대학별 지원 비결(노하우) 등 원서접수에 필요한 핵심 정보를 다룰 예정이다.

최근 대학입시는 모집인원과 전형체계, 학생부 평가방식 등이 해마다 달라지고 있어 정확한 정보와 전략적 지원의 중요성이 커지고 있다.

이번 특강은 9월 둘째 주 시작되는 2027학년도 수시모집 원서접수를 앞두고 열리는 만큼, 수험생들이 자신에게 적합한 대학과 전형을 찾고 지원 방향을 구체화하는 기회가 될 것으로 기대된다.

참가 신청은 8월 3일까지 ‘용산진학패스’를 통해 가능하며, 선착순 마감 시 조기 종료된다.

김경대 용산구청장은 ”대학입시는 정확한 정보와 전문적 전략이 중요한 만큼 이번 특강이 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 되길 바란다“며 ”앞으로도 공교육 기반 진학지원을 강화하고, 용산글로벌교육지원센터를 중심으로 미래인재 육성과 교육도시 경쟁력 제고에 힘쓰겠다“고 말했다.