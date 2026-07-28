AI행정 · 스마트돌봄 · 지능형 안전관리 · 로봇실증 등 혁신 성과 높이 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 지난 21일 국회의원회관에서 열린 ‘2026 제11회 4차산업혁명 POWER KOREA 대전’에서 스마트시티상을 수상했다.

한국언론인협회가 주관하는 이 행사는 인공지능과 정보통신기술을 활용해 지속가능한 혁신을 이끈 기업과 기관의 우수사례를 발굴하기 위해 마련됐다.

구는 ‘AI와 사람, 도시를 연결하는 스마트도시 강남 구현’을 목표로 강남구 스마트도시 종합계획(2026~2030년)을 수립해 추진하고 있다. 인공지능 기본 조례를 제정하고 AI 활용 윤리 지침을 마련하는 등 AI·스마트도시 추진 기반을 구축했다. 이를 바탕으로 행정과 복지, 안전, 미래산업 전반에 스마트 기술을 적용해 왔다. 2025년에는 국토교통부 스마트도시 인증을 획득해 3회 연속 인증을 이어갔다.

행정 분야에서는 지방세 업무, 현수막 관리, 광고물 업무 등 다양한 분야에 AI를 적용해 업무 효율과 주민 편의를 높이고 있다. 행정정보·민원 안내를 실시간으로 할 수 있는 생성형 AI 챗봇을 개발해 오는 8월 강남구 홈페이지에 정식 공개할 예정이다.

복지 분야에서는 AI·ICT 기반 안부 확인 서비스와 AI 돌봄기기로 취약계층의 안전을 살핀다. 어르신을 위해서는 이용자의 근력에 맞춰 AI가 운동 강도와 무게를 자동으로 조절하는 스마트 체력단련실을 운영한다.

안전 분야에서는 침수 취약지역에 맨홀 수위계와 모니터링 시스템을 설치해 수위를 실시간으로 관리한다. 공원과 여성안심귀갓길, 불법주정차 금지구역 등에는 지능형 선별관제를 적용해 인파 밀집과 쓰러짐 등 이상 상황을 즉시 감지한다.

미래산업 분야에서는 로봇산업 활성화를 위해 서울시 최초의 ‘강남 로봇플러스 테스트필드’를 운영하고 있다. 방역·안내·무인 예초·농작물 수확 등 서비스로봇 실증을 지원한다. ‘민관협력 오픈이노베이션’을 통해 민간기업의 AI·디지털 기술을 행정 현장에서 검증하고, 효과가 확인된 기술은 실제 행정서비스로 확산한다. 로봇페스티벌도 열어 구민의 미래 기술 체험 기회를 넓히고 로봇 친화도시 조성에 힘쓰고 있다.

교육 분야에서는 구민을 대상으로 영상 제작과 생활 활용 중심의 AI 강좌를 제공한다. 직원에게는 문서 작성과 회의 기록, 보고서 요약 등 실무 중심의 생성형 AI 교육을 실시하고 있다. 행정 현장의 AI 활용 우수사례도 발굴해 조직 전반의 활용 역량을 높이고 있다.

김현기 강남구청장은 “이번 수상은 인공지능과 스마트 기술을 활용해 구민이 체감할 수 있는 행정서비스를 만들기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 AI 대전환 시대에 맞춰 더욱 편리하고 안전한 혁신기술을 행정에 접목해 나가겠다”고 말했다.