고유가 피해지원금으로 마련한 생필품 세트, 명동주민센터에 전달 명동주민센터와 지역사회보장협의체가 저소득 50가정에 전달 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성) 명동에 훈훈한 소식이 전해졌다.

지난 16일 명동 샬트르 성바오로 수녀회가 지역의 어려운 이웃을 위해 고유가 피해지원금으로 821만원 상당의 생필품 세트를 마련해 명동주민센터에 전달했다.

이번 후원은 수녀님들이 정부지원금을 모아 실천한 두 번째 나눔이다. 지난해 민생회복 소비쿠폰으로 식료품을 기부한 데 이어, 올해는 고유가 피해지원금을 개인적으로 사용하지 않고 어려운 이웃을 위해 사용한 것.

나눔은 명동주민센터와 이어온 인연에서 비롯됐다. 명동주민센터는 지난해에 이어 올해도 고령의 수녀들을 위해 수녀원을 직접 찾아가 150여 명의 지원금 신청과 수령을 도왔다. 이러한 배려에 수녀님들은 “받은 도움을 이웃에게 나누자”는 마음을 다시 한번 모으며, 지원금으로 냉감패드와 식료품, 영양음료 등 생필품 11종을 구입해 이날 명동주민센터로 배송했다.

생필품 세트는 명동주민센터와 지역사회보장협의체가 저소득 가정 50세대를 방문해 안부를 살피며 전달할 예정이다.

김길성 중구청장은 “이번 후원이 무더위와 물가 부담으로 어려움을 겪는 주민들에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”며 “수녀님들의 나눔에 깊이 감사드리며, 중구도 도움이 필요한 주민을 더욱 세심히 살피고 온기가 지역사회 곳곳으로 퍼져나갈 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.