상인 주도 공동 수익사업으로 지속가능한 상권 성장 기반 마련...공동 로컬브랜드 개발·원자재 공동구매로 선순환 구조 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)의 지속적인 뒷받침 속에 샤로수길 상인회가 서울시 로컬브랜드 상권 중 최초로 상인협동조합을 설립, 상인 주도형 성장 모델 구축에 나섰다.

샤로수길은 개성 있는 음식점과 카페, 소매점 등이 밀집해 젊은 창업가와 방문객이 모이는 관악구의 대표 골목상권이다.

이번 조합 설립은 상인들이 개별 점포 중심의 운영에서 벗어나, 상인들이 함께 수익사업을 발굴하고 운영하는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

조합은 샤로수길만의 특색을 담은 공동 로컬브랜드를 개발, 이를 통해 발생한 수익 일부를 운영 재원으로 적립해 상권 활성화에 활용할 계획이다.

또, 점포별로 자주 사용하는 원자재를 공동 구매해 비용 부담을 낮추고, 절감 효과와 공동 수익이 다시 경쟁력 강화로 이어지는 선순환구조를 만들어 갈 방침이다.

구는 2024년부터 올해까지 총 30억 원을 투입해 로컬브랜드 상권 육성사업을 추진하고 있다. 상인 조직의 역량 강화를 위해 전문가 교육, 설립 절차 안내, 행정 상담 등을 제공하며 조합 출범 과정을 도왔다.

앞으로는 안정적인 운영 정착을 위해 선진지 견학과 수익모델 개발을 추진한다. 우수 사례를 벤치마킹하고 샤로수길에 적합한 사업 모델을 발굴해, 설립 초기 단계부터 자립 기반을 갖출 수 있도록 힘쓸 예정이다.

구는 샤로수길 로컬브랜드 상권 공동체 상생 협약을 통해 임대인, 상인, 지역사회가 둥지 내몰림(젠트리피케이션) 방지와 상호 협력에 함께 힘쓰며 지속가능한 골목경제를 조성할 수 있도록 기반을 마련해 왔다.

박준희 구청장은 “샤로수길 상인협동조합 설립은 상인들이 스스로 상권의 미래를 만들어가는 중요한 출발점”이라며 “이번 사례가 관악구 골목상권의 자생력을 높이고, 지속 가능한 지역경제 활성화 모델로 발전하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.