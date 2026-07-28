성격유형(MBTI)·기질(TCI) 검사 활용해 개인 맞춤형 건강관리 제공...운동·영양·심리 통합 관리로 생활 습관 개선 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)가 전국 최초로 MBTI를 활용한 대사증후군 맞춤형 관리 프로그램 ‘혈관비움’을 운영해 참여자의 90% 이상이 건강지표 개선 효과를 보였다.

‘혈관비움’은 마들평생건강관리센터 대사증후군 고위험군 주민을 대상으로 운동·영양·심리를 통합 관리해 생활습관 개선과 건강지표 향상을 돕는 맞춤형 프로그램이다.

가장 큰 특징은 MBTI(성격유형검사) 등 심리검사 결과를 활용해 개인의 성격과 기질에 맞춘 건강관리를 제공한다는 점이다. 2023년 시작 이후 현재 8기까지 운영되고 있으며, 올해는 마음 건강이 신체 건강에 미치는 영향을 고려해 심리지원 프로그램도 한층 강화했다.

참여자들은 프로그램 시작 전 대사증후군 검사와 함께 MBTI(성격유형검사), TCI(기질 및 성격검사), VIA 강점검사를 받는다. 전문 심리상담사는 검사 결과를 바탕으로 개인의 성향과 강점을 분석해 생활습관 개선에 적합한 건강관리 방안을 제시하고, 실천 과정에서 겪는 심리적 어려움도 함께 상담한다. 예를 들어 외향적인 성향에는 그룹 운동을 권장하고, 계획 실천이 어려운 성향에는 지속적인 피드백으로 동기를 부여하는 방식이다.

운동과 영양관리도 개인별 맞춤형으로 진행된다. 전문 물리치료사가 주 1회 운동교육을 통해 자세 교정과 유산소·근력운동을 지도하고, 건강매니저는 개인별 건강 상태를 고려한 식단을 관리한다. 참여자들은 온라인 커뮤니티에 매일 식단과 운동 실천 내용을 공유하며 서로의 실천을 독려한다.

프로그램 운영 중에는 1:1 건강상담과 혈당검사, 인바디 측정 등 중간 건강점검도 받을 수 있다. 수료 후에는 참여자들이 자조모임을 구성해 건강한 생활습관을 지속하고 있다.

프로그램 효과도 수치로 확인됐다. 참여자 72명 가운데 사전·사후검사를 완료한 인원의 90% 이상에서 체성분과 혈액검사 수치가 개선됐다. 체지방률과 허리둘레는 물론 총콜레스테롤, 중성지방, 공복혈당 등 주요 대사증후군 지표가 전반적으로 감소했다.

서준오 노원구청장은 “대사증후군 예방은 개인의 특성과 심리 상태를 함께 고려한 맞춤형 접근이 중요하다”며 “앞으로도 구민들이 일상 속에서 지속적으로 건강을 관리할 수 있도록 노원만의 특화된 건강관리 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.