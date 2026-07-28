[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 지난 24일 교내 E1 컨벤션홀에서 귀뚜라미문화재단과 함께 미래 과학기술 인재 육성을 위한 ‘2026년 귀뚜라미 장학금 수여식’ 을 개최했다.

이날 행사에서는 학업과 연구에 매진하는 DGIST 재학생 50명에게 장학증서와 함께 총 5000만원의 장학금이 전달됐다.

이번 수여식에는 DGIST 이건우 총장과 귀뚜라미그룹 최진민 회장을 비롯한 양 기관의 주요 보직자 및 장학금 수혜 학생 등이 참석했다.

귀뚜라미문화재단은 ‘누구나 평등한 교육의 기회를 가져야 한다’는 최진민 회장의 철학을 바탕으로 1985년 설립된 이래 41년째 장학사업을 이어오고 있다.

그동안 전국에서 7만여명의 장학생을 지원해 왔으며 귀뚜라미문화재단과 귀뚜라미복지재단을 통해 사회에 환원한 누적 금액은 610억원에 달한다.

DGIST 이건우 총장은 “공학을 향한 깊은 애정으로 대한민국 산업과 공학 발전에 크게 기여해 오신 최진민 회장님께 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 귀뚜라미그룹과 미래 인재 양성 및 과학기술 발전을 위한 굳건한 협력관계를 이어가길 희망한다”고 말했다.

귀뚜라미그룹 최진민 회장은 “DGIST 장학생 여러분도 원대한 꿈을 품고 훌륭한 과학기술 인재로 성장해 훗날 우리와 함께 세상을 바꾸는 일에 동참해 주기를 진심으로 바란다”고 격려했다.