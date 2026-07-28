한경협, 8월 기업경기실사지수(BSI) 전망 조사 중동 리스크 재발에 제조업·비제조업 부정적 석유정제 및 화학(57.7), 17년6개월來 최저 에너지·소재·건설 등 경기민감 업종 심리 위축

[헤럴드경제=김현일 기자] 국내 기업들의 경기심리가 5개월 연속 부정적인 것으로 나타났다. 반도체 호황에도 불구하고 중동 리스크가 다시 고개를 들면서 에너지·소재 업종 등이 어려움을 겪고 있는 것으로 분석된다.

한국경제인협회(이하 한경협)가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 8월 BSI 전망치는 89.9를 기록했다고 28일 밝혔다. 80대로 내려온 것은 지난 5월(87.5) 이후 3개월 만이다.

BSI가 100보다 높으면 전월 대비 긍정적 경기 전망을, 100보다 낮으면 부정적 경기 전망을 의미한다. BSI 전망치는 미국·이란 전쟁 발발 이전 조사된 3월(102.7) 이후 5개월 연속 기준선 100을 밑돌고 있다.

8월 경기 전망은 제조업과 비제조업 모두 기준선 100을 하회했다. 제조업과 비제조업이 동시에 부정 전망을 나타낸 것은 지난 5월 전망 이후 3개월 만이다.

제조업 BSI 전망치는 88.4로, 전월(95.6) 대비 7.2포인트 하락했다. 비제조업 BSI 전망치도 91.5로, 전월(100.6) 긍정 전망에서 9.1포인트 하락해 부정 전환했다.

제조업의 세부 10개 업종 중 반도체 등이 포함된 ▷전자 및 통신장비(118.8)와 하계 휴가철 빙과·주류·간편식 판매 확대가 기대되는 ▷식음료 및 담배(105.6)가 호조를 보였다. 반면, 기준선 100에 걸친 ▷섬유·의복 및 가죽·신발 ▷의약품을 제외한 6개 업종이 모두 부정 전망을 나타냈다.

특히 ▷석유정제 및 화학(57.7)은 글로벌 금융위기 때 조사된 2009년 2월 전망치(54.5) 이후 17년 6개월 만에 최저 수준을 보였다.

한경협은 “중동 전쟁 장기화로 원재료·에너지 비용 부담이 지속되는 가운데, 최근 분쟁 재격화로 인한 스프레드(최종 제품가격에서 원재료 가격을 뺀 차액) 악화와 공급망 불확실성 우려가 반영된 것이라고 설명했다.

비제조업 세부 7개 업종 중 휴가철 특수가 기대되는 ▷여가·숙박 및 외식(116.7)은 호조를 보였지만 ▷전기·가스·수도(73.7) 등 나머지 6개 업종은 부정 전망을 기록했다.

한경협은 중동 분쟁 리스크가 재점화되면서 에너지·소재·건설·기계 등 경기 민감 업종을 중심으로 체감경기가 위축됐다고 풀이했다.

부문별로 살펴보면 수출 전망(100.0)은 기준선에 걸치며 3개월 연속 100 이상을 기록했다. 다만 수출을 제외한 나머지 부문은 여전히 부정 전망을 나타냈다.

특히 유가 충격의 영향이 큰 자금사정 BSI 전망치는 87.8로, 2023년 1월(86.3) 이후 3년 7개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

한편, 투자 BSI 전망치는 97.0으로 기준선을 밑돌았지만 2022년 9월(98.2) 이후 3년 11개월 만에 가장 높았다. 반도체 등 일부 수출 제조업을 중심으로 설비투자 기대가 반영된 결과로 풀이된다.

이상호 한경협 경제본부장은 “반도체 등 일부 주력 수출업종이 버팀목 역할을 하고 있지만 중동 정세가 다시 불안정해지며 전반적인 기업 심리가 위축되는 모습”이라며 “대외 불확실성의 영향을 최소화하기 위해 원자재·물류비 부담 완화와 한계 상황에 직면한 정유·석유화학 산업의 사업 재편이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적인 지원이 필요하다”고 강조했다.