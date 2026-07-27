㈜썬텍로보틱스 이승현 공동대표와 ㈜새로 홍준서 대표이사 등 관계자들이 스마트 빌딩 관리 서비스 공동 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

상업용 서비스 로봇 전문기업 ㈜썬텍로보틱스(공동대표 이승현·장성대)는 건물관리 전문기업 ㈜새로(대표이사 홍준서)와 스마트 빌딩 관리 서비스 공동 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 건물관리 분야의 운영 효율 향상과 서비스 고도화를 위해 서비스 로봇 기술을 현장에 적용하고 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 썬텍로보틱스의 상업용 서비스 로봇 기술과 새로의 시설관리 운영 경험을 바탕으로 스마트 빌딩 관리 서비스를 공동 개발하고, 상업용 청소로봇과 서비스 로봇의 활용 확대를 추진할 계획이다.

또 신규 사업장을 공동 발굴하고 사업장별 로봇 운영 설계와 유지관리 체계 구축 등 관련 분야에서도 협력하기로 했다.

현장별 건물 규모와 이동 동선, 이용 시간, 청소 구역 등을 고려해 로봇 운영 방식을 설계하고, 반복적인 청소·순찰·안내·배송 등의 업무에는 서비스 로봇을 활용하는 한편 시설관리 인력은 고객 응대와 시설 운영, 안전관리 등 업무를 수행하는 운영 체계를 구축할 예정이다.

양사는 오피스빌딩을 비롯해 상업시설, 병원, 호텔, 공동주택 등 다양한 시설을 대상으로 사업을 확대하고, 운영 과정에서 축적되는 데이터를 활용해 로봇 운영과 서비스 품질을 개선해 나갈 계획이다.

이승현 썬텍로보틱스 공동대표는 “이번 협약을 계기로 건물관리 현장에 적합한 서비스 로봇 운영 모델을 마련하고, 현장 환경에 맞는 관리 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

홍준서 새로 대표이사는 “시설관리 분야에서도 로봇 기술 활용이 확대되고 있다”며 “양사의 기술과 운영 경험을 바탕으로 스마트 시설관리 서비스를 개발해 나갈 계획”이라고 말했다.

㈜썬텍로보틱스는 상업용 청소로봇과 안내·광고·배송 등 다양한 서비스 로봇을 공급하고 있으며, 구축부터 유지관리까지 통합 서비스를 제공하고 있다.

㈜새로는 시설 운영과 환경관리, 유지관리 서비스를 제공하는 건물관리 전문기업으로, 시설관리 분야의 운영 경험을 바탕으로 스마트 시설관리 체계 구축을 추진하고 있다.