[헤럴드경제=윤창빈 기자] 경찰수사 쇄신 TF 위원장을 맡은 김남준 변호사가 27일 오전 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에서 열린 경찰수사 쇄신 TF 출범 첫 회의에 참석하고 있다. 이번 TF는 장윤기 사건‘을 둘러싼 수사 은폐 의혹을 계기로 경찰 조직과 수사 체계 전반을 쇄신하기 위해 꾸려졌다.


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