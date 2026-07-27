[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]한국의 수출 포도 가운데 경북산이 대부분을 차지하고 있다.

27일 경북도에 따르면 올해 상반기 전국 포도 수출액 1782만 달러 가운데 경북이 1601만 달러로 89.8%를 차지했다.

이는 올해의 경북 포도 수출액은 지난해 같은 기간보다 44.2% 늘어난 것이다. 경북의 포도 수출액은 2018년 1000만 달러, 지난해에는 6300만 달러를 넘어섰다.

경북도는 하반기에는 연간 수출액이 8000만 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있다.

경북 포도의 수출국가는 대만, 홍콩, 싱가포르, 베트남 등 세계 20여 개국이다.

수출 포도의 99% 이상이 샤인머스캣으로 대부분 상주와 김천, 영천, 영주, 경산 등에서 재배되고 있다.

포도의 수출에 힘입어 경북 농식품의 수출액은 6월 말까지 3억4300만 달러로 지난해 같은 기간보다 7.4% 늘었다.

이 가운데 포도 등 신선농산물은 3300만 달러로 전년 동기 대비 36.4% 늘었다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “경북 포도가 대한민국 포도 수출을 이끌고 있다”며 “핵심시장 관리와 다변화 수출확대 전략으로 국내 수급 안정과 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.