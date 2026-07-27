DK아시아가 공급한 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’가 ‘제30회 살기 좋은 아파트 선발대회’에서 종합대상을 수상했다.

검암역 로열파크씨티 푸르지오는 인천 서구 백석동 일원에 조성된 총 4,805가구 규모의 브랜드 단지다. 단지 내 커뮤니티 시설과 생활 서비스, 교육 인프라 등을 함께 조성한 점이 특징이다.

분양 당시인 2020년에는 총 8만4,730건의 청약이 접수됐다. 이후 입주가 진행되면서 커뮤니티 시설과 입주민 서비스 등이 운영되고 있다.

단지 내에는 삼성물산 리조트부문과 협업해 조성한 조경 공간과 산책로, 테마정원, 수경시설 등이 마련됐다. DK아시아는 입주 이후에도 커뮤니티 시설 개선과 운영을 이어가고 있다고 밝혔다.

교육 인프라도 함께 조성됐다. DK아시아는 단지 인근에 한들초등학교와 병설유치원을 건립해 기부채납했으며, 이를 통해 교육 여건을 지원했다.

커뮤니티 시설로는 수영장, 피트니스센터, 골프연습장, 사우나, 키즈시설, 문화공간 등이 조성돼 있으며, 입주민들이 이용할 수 있도록 운영되고 있다.

입주민 서비스도 제공한다. 가톨릭관동대학교 국제성모병원과 연계한 의료 서비스와 단지 내 식음 서비스를 운영하고 있으며, 입주민 전용 셔틀버스와 동호회 지원 프로그램도 마련했다.

교통 여건도 갖췄다. 검암역에서는 공항철도와 인천도시철도 2호선을 이용할 수 있으며, 서울과 인천 주요 지역으로 이동이 가능하다. 향후 인천2호선 연장과 서울지하철 9호선 연장 등 광역교통망 확충 사업도 추진되고 있다.

검암역 로열파크씨티 푸르지오는 검단신도시와 청라국제도시, 검암역세권을 잇는 생활권에 위치해 있으며, 주변 개발사업도 진행되고 있다.

DK아시아는 지난해 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’에 이어 올해 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’까지 2년 연속 ‘살기 좋은 아파트 선발대회’ 종합대상을 수상했다.

회사는 이를 바탕으로 로열파크씨티 2단계 개발사업도 추진하고 있다. 사업은 인천 서구 일대 약 260만㎡ 부지에 총 1만6,800가구 규모로 계획됐으며 현재 관련 인허가 절차가 진행 중이다.

김정모 DK아시아 회장은 “검암역 로열파크씨티 푸르지오는 입주 이후 커뮤니티와 생활 서비스 등을 지속적으로 운영해 온 점이 이번 평가에 반영된 것으로 생각한다”며 “앞으로도 주거 환경과 생활 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.