피라시카바서 2028년 생산 검토 직간접 고용 최대 2만명 전망 현대차와 부품·물류망 공유 가능성 34년 수입판매 체제 전환 주목 투자 규모·생산 차종은 미정

[헤럴드경제=정경수 기자] 기아가 브라질에서 첫 현지 생산공장 건설을 검토하고 있다. 1990년대 옛 아시아자동차의 공장 건설 무산으로 시작된 60억헤알(약 1조7000억원) 규모의 세금 분쟁을 현지 투자로 풀고, 브라질 사업을 수입·판매 중심에서 생산 체제로 전환하는 방안이다.

27일 브라질 CNN과 자동차 전문지 쿠아트루호다스, 아우투이스포르치 등 현지 매체에 따르면, 기아는 상파울루주 피라시카바에 완성차 공장을 세우고 2028년부터 생산을 시작하는 방안을 브라질 연방정부 및 지방정부와 논의하고 있다.

현지에서 거론되는 고용 규모는 직접고용 약 5000명, 부품·물류·유통 등 간접고용 약 1만5000명이다. 기아 고위 경영진은 피라시카바시 측과 공장 부지와 투자 조건, 지방정부의 지원 방안 등을 협의 중인 것으로 알려졌다.

현대차 공장 옆에 기아 생산기지

피라시카바가 유력 후보지로 떠오른 것은 현대자동차의 기존 생산 기반을 활용할 수 있어서다. 현대차는 1992년 브라질 시장에 처음 진출했고, 2012년 피라시카바 공장을 가동했다. 이후 현지 전략형 소형차 HB20과 스포츠유틸리티차량(SUV) 크레타를 생산하고 있다.

피라시카바에는 현대차 공장을 중심으로 부품사와 물류업체가 밀집한 자동차산업단지가 조성돼 있다. 기아가 같은 지역에 공장을 건설하면 부품 공급망과 물류시설, 연구개발 및 인력 운영을 일정 부분 공유할 수 있다. 브라질 내수뿐 아니라 다른 남미 국가로 수출하기에도 유리한 입지로 평가된다.

현대차 피라시카바 공장은 생산설비 개선을 거쳐 연간 생산능력이 21만5000대를 넘어섰다. 현지 매체들은 기존 공장이 부지 제약으로 추가 증설에 한계가 있어 새로운 기아 공장이 현대차의 생산 물량까지 일부 담당할 가능성이 있다고 전했다.

기아 공장이 들어서면 현대차그룹은 브라질에 두 번째 완성차 생산거점을 확보하게 된다.

30년 넘게 이어진 세금 분쟁 마침표 찍나

현지 공장 설립으로 30년 넘게 이어진 세금 분쟁에 마침표가 찍힐지도 관심사다. 1990년대 당시 기아 계열사인 아시아자동차는 수입 관세 감면 등의 혜택을 받고 바이아주에 상용차 공장을 세우기로 했다.

하지만 아시아 외환위기와 기아그룹의 경영난이 겹치면서, 브라질 정부는 공장 건설을 전제로 제공했던 세제 혜택을 회수하기 위한 절차에 들어갔다. 이자와 가산금 등을 고려할 때 현재 점쳐지는 채무 규모는 약 60억헤알 수준이다.

브라질 재무당국과 기아 측은 채무 귀속과 승계 여부를 놓고 다퉈왔다. 브라질 연방고등법원은 2023년 약 60억헤알 규모의 세금 집행 사건을 1심으로 돌려보냈다.

최근 논의되는 방안은 브라질 정부가 채무를 조정하거나 면제하는 대신 기아가 완성차 공장을 건설하는 방식이다.

호세 루이스 간디니 기아 브라질 법인 회장은 현지 매체에 “정부가 채무를 면제하면 기아는 공장을 짓게 되고 나는 사업에서 물러나게 된다”면서도 “아직 결정된 것은 없다”고 말했다. 일부 매체는 채무 면제와 공장 건설이 사실상 합의됐다고 보도했지만, 기아와 브라질 정부의 공식 발표는 나오지 않았다.

베스타로 시작한 34년 수입 역사

공장 건설이 확정되면 기아의 브라질 사업 구조도 크게 바뀐다. 기아는 브라질 자동차시장이 수입차에 개방된 직후인 1992년 그루포 간디니와 공식 판매 계약을 체결했고, 이듬해부터 본격적인 영업을 시작했다.

첫 수입 모델은 승합차 베스타와 픽업트럭 세레스였다. 이후 소형 상용차 K-3700과 SUV 스포티지 등을 도입하며 인지도를 높였다. 특히 베스타는 1990년대 브라질 승합차시장에서 큰 인기를 끌었다.

기아는 2000년대 들어 세라토와 쏘울, 스포티지, 쏘렌토 등 승용·SUV 모델을 확대했다. 전성기는 2011년이었다. 당시 도매 기준 8만대, 소비자 등록 기준 7만7000대를 기록하며 기아 수입판매 법인 가운데 세계 최대 수준으로 성장했다.

그러나 같은 해 브라질 정부가 현지 생산기반이 부족한 수입차에 관세인 공산품세를 30%포인트 추가 부과하면서 상황이 급변했다. 이후 2012년 도입된 자동차산업 정책 ‘이노바르 아우투’에 따라 수입 물량도 연간 4800대로 제한됐다. 해당 제도는 2017년 말까지 이어졌다.

현재 기아의 누적 판매량은 46만대를 넘어섰고 판매망은 약 70곳이지만, 2011년의 판매 규모를 회복하지는 못하고 있다.

간디니 수입체제도 전환 가능성

현지 언론은 기아 본사가 브라질 사업을 직접 맡거나 현대차그룹 차원에서 현지 운영을 통합하는 방안이 검토되고 있다고 전했다.

본사가 사업권을 인수하면 제품 수입과 가격 결정, 판매망 관리뿐 아니라 생산과 연구개발까지 일원화할 수 있다. 현대차와 기아가 일부 판매·정비시설을 함께 사용하는 방안도 현지에서 거론된다. 다만 간디니 회장은 “현재까지 자신이 기아의 공식 수입·판매사업자라는 점을 강조하며 운영권 전환 역시 확정되지 않았다”고 선을 그었다.

기아는 올해 브라질에서 제품군 확대에도 나서고 있다. K4 세단과 해치백을 비롯해 픽업트럭 타스만, 소형 전기 SUV EV3, 신형 스포티지와 쏘렌토 등 신차 투입이 예정돼 있다. K4는 당분간 멕시코 생산 물량을 들여올 예정이며, 어떤 차종이 브라질 공장에서 생산될지는 정해지지 않았다.

현지 생산이 현실화되면 수입 관세와 물류비 부담을 낮추고 판매 차종을 늘릴 수 있다. 브라질의 친환경 자동차산업 정책인 ‘모베르’는 현지 연구개발과 첨단 생산설비 투자에 금융 크레디트를 제공한다. 기아가 친환경차나 전동화 부품 생산을 포함한 투자계획을 제시할 경우 정책적 지원을 받을 여지도 있다. 다만 기아의 모베르 참여 여부는 아직 확인되지 않았다.

일각에서는 정의선 현대차그룹 회장이 이재명 대통령의 경제사절단으로 26일(현지시간)부터 29일까지 브라질을 방문 중인 만큼, 기아 공장 신설 논의에도 속도가 붙을 수 있다는 전망이 나온다.

기아 관계자는 현지 공장 신설 가능성에 관해 “아직 확정된 것은 없다”고 말했다.