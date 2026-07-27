- 건설硏, 밀양 인목상 저수지에 디지털 재해 감시·비상 대응 시스템 적용

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원은 경상남도 밀양시 인목상 저수지를 대상으로 디지털 기술 기반 노후 저수지 재해 감시 및 비상 대응 시스템을 현장에 적용했다고 27일 밝혔다.

현재 전국 1만 6973개의 중·소규모 노후 저수지는 현장 방문과 육안점검 중심으로 관리되고 있어 이상 징후를 실시간으로 확인하는 데 한계가 있다. 특히 관리 대상은 많지만 현장 점검 인력이 부족한 지자체에서는 집중호우 시 수위 급상승, 누수, 균열, 사면 변화 등을 신속하게 확인하기 어렵다.

또한 수문이 없거나 방류 기능이 제한된 저수지는 우기에는 홍수 위험 저감을 위한 사전·비상방류 수단이 필요하고, 건기에는 농업용수 확보를 고려한 탄력적 수위 관리가 요구된다.

건설연 황태문 박사 연구팀은 밀양시 청도면 인목상 저수지를 대상으로 저수지 수위, 제체(제방이나 댐의 본체) 및 사면 상태, 현장 영상정보를 통합 분석해 재해 위험을 실시간으로 감시하고, 이상 징후 발생 시 대응 의사결정을 지원하는 시스템을 개발·실증하고 있다.

밀양시는 다수의 중·소규모 저수지를 관리하고 있어 저전력‧저비용 기반 디지털 안전관리 기술 적용 필요성이 높다.

특히 사이펀 방식의 비상방류 장치를 적용해 대규모 수문 설치가 어려운 중·소규모 저수지에서도 신속하고 효율적으로 수위를 낮출 수 있다. 향후에는 저전력 저비용 중심의 인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 디지털 모니터링 기술과 연계해 원격 감시부터 위험 판단, 비상방류 대응까지 가능한 현장 적용형 통합 대응 시스템으로 고도화할 계획이다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “기후변화로 집중호우가 빈번해지는 상황에서 노후 저수지의 안전관리는 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 중요한 과제”라며 “이번 밀양시 현장 실증을 시작으로 전국 중·소규모 노후 저수지까지 확대 적용할 수 있는 기반을 마련하고, 디지털 기반 재난 대응 기술 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.