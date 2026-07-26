롯데아울렛 이시아폴리스점 1층에 새롭게 오픈한 ‘마리떼 프랑소와 저버’ 매장에서 직원들이 다양한 여름 시즌 상품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]
롯데아울렛 이시아폴리스점 1층에 새롭게 오픈한 ‘마리떼 프랑소와 저버’ 매장에서 직원들이 다양한 여름 시즌 상품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 1층 본매장에 프렌치 캐주얼 브랜드 ‘마리떼 프랑소와 저버’를 새롭게 오픈하고 다음달 2일까지 오픈 기념 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

행사 기간 구매 고객에게 리유저블백을 증정하며 구매 금액에 따라 쇼퍼백 키링과 UV 차단 숏 우산 등 다양한 굿즈를 선착순 제공한다.


kbj7653@heraldcorp.com