[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 1층 본매장에 프렌치 캐주얼 브랜드 ‘마리떼 프랑소와 저버’를 새롭게 오픈하고 다음달 2일까지 오픈 기념 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.
행사 기간 구매 고객에게 리유저블백을 증정하며 구매 금액에 따라 쇼퍼백 키링과 UV 차단 숏 우산 등 다양한 굿즈를 선착순 제공한다.
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입력 2026-07-26 16:51:55
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 1층 본매장에 프렌치 캐주얼 브랜드 ‘마리떼 프랑소와 저버’를 새롭게 오픈하고 다음달 2일까지 오픈 기념 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.
행사 기간 구매 고객에게 리유저블백을 증정하며 구매 금액에 따라 쇼퍼백 키링과 UV 차단 숏 우산 등 다양한 굿즈를 선착순 제공한다.
[현장] ‘찰칵’ 수영복 입은 내 몸 몰래 찍혔다…인스타 핫플된 한강 수영장 몰카 주의보 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 지난 23일 오후 4시30분께 찾은 서울 영등포구 여의도 한강 수영장. 스피커에서는 가수 싸이(PSY)의 곡 ‘Daddy’가 흘러나왔고 물놀이를 즐기는 이용객들의 웃음소리가 수영장을 가득 메웠다. 여름방학과 휴가철을 맞아 아이들과 함께 온 가족 단위 방문객뿐 아니라 친구나 연인과 함께 찾은 20~30대 이용객들도 곳곳에서 눈에 띄
“1000만 갈 줄 알았는데” 천하의 전지현도 쓴맛…200억 쏟아붓고, 극장 내리기도 전에 ‘OTT행’
[헤럴드경제=박세정 기자] 제작비 200억원을 쏟아부은 영화 ‘군체’가 극장 상영을 끝내기도 전에 결국 온라인동영상플랫폼(OTT) 행을 택했다. ‘극장 상영 중 OTT 공개’라는 이례적인 행보다. 군체는 초호화 캐스팅과 스타 연출진의 만남으로 ‘1000만 관객’까지 기대를 모았지만, 극장 산업 침체와 OTT 쏠림이 심해지면서 사실상 쉽지 않아졌다. 결국 수익성 확보를 극대화하기 위해 OTT 공개라는 특단의 조치를 내놨다는 분석이다. 업계에 따르면 지난 23일부터 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV 등 OTT에서도 군체를 볼 수 있게 됐다. 지난 5월 21일 개봉한 군체는 서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생하면서 일어나는 일을 그린 액션, 스릴러 영화다. 전지현을 비롯해 고수, 지창욱, 구교환, 신현빈, 김신록 등 초호화 배우진과 ‘부산행’ 등 다수의 흥행작품을 만든 연상호 감독의 만남으로 화제가 됐다. 200억원 투입된 대작으로 1000만 관객까지 도전해
[영상] “160평이나 되는데” 김포 2층집 3억대까지 고꾸라졌다 [부동산360]
헤럴드경제 부동산360은 경기도 김포시 대곶면에 위치한 2층짜리 단독주택이 3억원대 경매에 나왔다고 밝혔는데, 이 단독주택은 농촌 마을과 소규모 공장·창고시설이 뒤섞인 지역에 자리 잡은 것으로 도심과는 다소 거리가 있지만 넓은 주거·작업 공간을 한꺼번에 확보할 수 있다는 점이 특징이다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.