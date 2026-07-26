제주지역 누적 온열질환자 41명 7월들어 30명 환자 발생, 70% 이상 차지

[헤럴드경제=박세환 기자] 연일 계속되는 폭염과 열대야로 제주지역 누적 온열질환자가 40명을 넘어섰다.

26일 질병관리청 온열질환 응급실감시체계에 따르면 5월 15일부터 7월 24일까지 제주에서 발생한 온열질환자는 온열로 인한 사망 추정자 1명을 포함해 41명으로 집계됐다.

전체 환자 가운데 7월 발생 환자는 30명으로 70% 이상을 차지했다.

24일 제주시 조천해안도로에서 달리기를 하던 30대가 열사병 증상을 보여 병원으로 이송됐고, 서귀포시 남원읍에서는 밭일하던 70대가 열탈진 증세를, 안덕면에서는 조경 작업을 하던 20대가 열경련 증세를 보여 치료받았다.

25일에는 제주시 오라동 한 아파트 공사현장에서 작업하던 50대가 어지럼증을 호소해 병원으로 옮겨졌다.

사망 추정자는 16일 제주시 한 주택에서 의식 저하와 호흡곤란 증세를 보여 병원으로 이송된 80대 여성으로, 치료를 받던 중 20일 숨졌다.

제주에는 현재 제주시 서부에 폭염경보, 제주시 북부·동부·중산간과 서귀포시 전역에 폭염주의보가 발효 중이다. 산지를 제외한 대부분 지역에는 열대야주의보도 내려졌다.

기상청은 당분간 제주시 서부 최고 체감온도가 35도 안팎, 기타 지역도 33도 이상까지 오르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤다.

도민과 관광객들은 물놀이로 더위를 식히고 있다. 함덕·협재·이호테우·중문색달 등 주요 해수욕장에는 피서객들 발길이 이어졌고, 서귀포 소정방폭포와 돈내코 원앙폭포, 제주시 외도동 월대천, 예래동 논짓물 등 폭포와 용천수 물놀이 명소에도 가족 단위 피서객들이 몰렸다.

제주지방기상청은 당분간 무더위와 열대야가 이어질 것으로 예상된다며 무더운 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취하며 휴식을 취해 달라고 당부했다.