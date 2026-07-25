이재용 삼성전자 회장, “韓美 협력으로 AI 혁신 이어갈 것” 최태원 SK그룹 회장, 메모리 칩 수요 “엄청 나다”

[헤럴드경제=박지영 기자] 메모리 반도체를 이끌고 있는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 AI의 발전속도가 매우 빠르다며 메모리 칩 수요가 “엄청나다”고 강조했다. 일각에서는 호남 신규 반도체 클러스터 조성 등이 메모리 과잉 공급을 유도해 메모리 가격이 곤두박질 치는 상황을 우려하는 목소리가 나오는데, 이를 일축한 셈이다.

이재용 회장과 최태원 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘AI 서밋’에 참여해 이같은 내용을 밝혔다.

최태원 회장은 “한국은 반도체 팹 증설, AI 데이터센터 건설, 피키절 AI 투자를 아우르는 3대 메가 프로젝트에서 3조달러 이상의 투자를 발표했다”며 “이 숫자가 생소해서 다들 과장된 게 아닌가 생각할 수 있지만 허황된 계획이 아니라는 점을 말씀드린다”고 운을 뗐다.

최 회장은 “어제 젠슨 황 엔비디아 CEO와 치킨과 피자를 먹으며 얘기를 나눴는데, 엔비디아가 원하는 칩의 사이즈는 엄청나다. 5년 동안 엔비디아가 원하는 스케일이 매우 커서 만날 때마다 ‘더 많은 칩(More Chips)’을 외치고 있다”고 전했다.

브로드컴 역시 “생각 이상으로 깜짝 놀랄 수량의 메모리 칩”을 요구한다고 했고, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO도 “모델 연구를 넘어 대규모 컴퓨팅 파워 확보를 위해 칩 공급 수량을 지속 확인하고 있다”고 전했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO 또한 “다른 데 주지 말고 오픈 AI에 칩을 다 달라고 요청했다”고 최 회장은 얘기했다.

최 회장은 “올해와 내년까지 필요한 컴퓨팅 파워 숫자가 어마어마 하기 때문에, 저희가 발표한 프로젝트 규모가 오히려 부족한 게 아닌가 싶을 정도”라고 얘기하며 수요가 엄청나다는 점을 직접 재확인했다.

그러면서 한국이 AI 주도권을 잡기 위한 3가지 방안을 제시했다. 그는 “국민 1인당 최소 1개 이상의 AI 에이전트를 보유하는 AI 네이티브 국가 목표를 세워 전 세계 AI의 테스트베드가 돼야 한다”고 했다.

이어 “ 토큰 비용 등 AI 비용을 낮춰 많은 사람이 혜택을 누리도록 메모리 생산과 AI 데이터센터 허브를 구축해야 한다”며 “AI 거버넌스 확립, 일자리 창출, 환경 보존을 통해 AI의 부작용을 최소화하는 노력도 병행돼야 한다”고 했다.

이재용 삼성전자 회장 또한 “최근 실리콘밸리를 방문할 때마다 AI가 우리의 삶과 세상을 변화시키는 속도에 놀라고 있다”며 “우리가 AI를 어떻게 발전시키고 활용하느냐에 따라 우리 앞에 얼마나 다른 미래가 펼쳐지게 될지를 보여준다. 인류가 일하고 생각하고 살아가는 방식이 송두리째 바뀌고 있다”며 AI의 발전 속도가 아주 빠르다고 강조했다.

그러면서 글로벌 협력을 강조했다. 이 회장은 “ AI 시대는 어느 한 기업이나 국가의 힘만으로는 열어갈 수 없다. 완벽한 생태계를 구축하는 것은 물론 국경을 넘어선 글로벌 협력이 필수적”이라고 했다.

미국은 세계 최고의 AI 원천 기술과 플랫폼, 뛰어난 인재를 보유하고 있고 한국은 반도체와 디바이스, 첨단 제조 분야에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다고 짚었다.

이재용 회장은 “두 나라의 강점들이 하나로 결합한다면 우리는 더 빠르게 혁신하고 더 크게 성장하며 더 많은 난제를 해결할 수 있을 것”이라며 “삼성은 앞으로도 글로벌 사회와 발맞춰 안전하고 인간의 삶을 윤택하게 하는 AI를 위한 혁신을 이어가겠다. AI 시대를 살아갈 우리 다음 세대가 보다 큰 꿈을 누릴 수 있도록 저희 삼성은 모든 노력을 다하겠다”고 했다.

이재명 대통령은 이날 ‘AI 선언’에서 “대한민국은 대체 불가능한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것”이라며 “공급을 넘어 AI를 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 나라가 되어 세계가 함께 성장할 새로운 시장을 만들어나갈 것이다. 세계먀 시장을 넓혀가는 글로벌 허브가 될 것”이라고 강조했다.

이날 김용범 청와대 정책실장은 브리핑을 통해 SK그룹 7500억달러(1095조원), 삼성전자 2000억달러(290조원) 등 국내 기업들이 글로벌 빅테크 기업들과 총 9500억달러(1387조원) 규모의 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다고 밝혔다.